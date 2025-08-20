Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кличко: У столиці працюють сили ППО

Анастасія ПроцСереда, 20 серпня 2025, 23:38
Кличко: У столиці працюють сили ППО
ФОТО - ЗАХІДНЕ ОТО НГУ

У середу увечері росіяни запустили ударні безпілотники на територію України, в Києві працювала ППО.

Джерело: Повітряні сили, мер Києва Віталій Кличко

Пряма мова Кличка: "У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!

Реклама:

Деталі: Військові повідомили про рух ворожих дронів у кількох регіонах.

На Дніпропетровщині зафіксували групу БпЛА, що рухається на північ. В Одеській області ударні дрони прямують у тому ж напрямку. На Кіровоградщині помітили групу "шахедів", що летить у бік Вінниччини, а на Вінниччині зафіксували дрони, які рухаються на захід. 

На Харківщині БпЛА прямують у напрямку Полтавщини та Кіровоградщини. У Полтавській області зафіксували групу "шахедів", що рухається на захід, а на Сумщині – ударні дрони курсом на Полтавщину та Чернігівщину. На Чернігівщині група БпЛА рухається в бік Київщини. 

РЕКЛАМА:

Також повідомляється про групу ворожих дронів на Черкащині, які прямують на захід, і на Київщині – курсом на західний напрямок.

Київбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Кличко: У столиці працюють сили ППО
фотоРФ накрила Костянтинівку вогнем "Смерча": влучили по будинках і ринку, є вбиті і поранені
Рада ухвалила зміни до держбюджету і забрала 8 мільярдів гривень у Києва
УПЦ МП закликають відхреститися від РПЦ: інакше – позов про припинення митрополії
Туск проти переговорів Зеленського і Путіна в Угорщині, бо був вже Будапештський меморандум
відеоССО показали, як підірвали авто з російським генералом на Курщині
Усі новини...
Генштаб: На фронті відбулось 128 бойових зіткнень від початку доби
Через російський обстріл на Запоріжжі загинула жінка
Європейські війська НАТО заявили, що підтримують Україну
Останні новини
23:56
Новини 20 серпня: наслідки атаки на Одещину, зміни до держбюджету
23:51
Визначився склад України на жіночий чемпіонат світу з волейболу
23:41
У Росії заявили про неприйнятність військ НАТО в Україні, хоча Трамп думає інакше
23:38
Кличко: У столиці працюють сили ППО
23:24
Німеччина сподівається на більшу участь Китаю в мирному процесі щодо України
23:12
"Катастрофа для обох народів": Макрон застеріг Ізраїль від операції в Газі
22:57
Велика Британія наклала санкції на криптосистеми, що підтримують Росію
22:40
Генштаб: На фронті відбулось 128 бойових зіткнень від початку доби
22:23
"Це ескалація": Лідер коаліційної партії Литви відмовився підтримати відправку військ в Україну
22:17
"Тимурчик більше не сам": як із Сумщини евакуювали важкохворе немовля, від якого відмовилися батьки
Усі новини...
Реклама:
Реклама: