Кличко: У столиці працюють сили ППО

У середу увечері росіяни запустили ударні безпілотники на територію України, в Києві працювала ППО.

Джерело: Повітряні сили, мер Києва Віталій Кличко

Пряма мова Кличка: "У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!

Деталі: Військові повідомили про рух ворожих дронів у кількох регіонах.

На Дніпропетровщині зафіксували групу БпЛА, що рухається на північ. В Одеській області ударні дрони прямують у тому ж напрямку. На Кіровоградщині помітили групу "шахедів", що летить у бік Вінниччини, а на Вінниччині зафіксували дрони, які рухаються на захід.

На Харківщині БпЛА прямують у напрямку Полтавщини та Кіровоградщини. У Полтавській області зафіксували групу "шахедів", що рухається на захід, а на Сумщині – ударні дрони курсом на Полтавщину та Чернігівщину. На Чернігівщині група БпЛА рухається в бік Київщини.

Також повідомляється про групу ворожих дронів на Черкащині, які прямують на захід, і на Київщині – курсом на західний напрямок.