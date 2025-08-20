В среду вечером россияне запустили ударные беспилотники на территорию Украины, в Киеве работала ПВО.

Источник: Воздушные силы, мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь Кличко: "В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!

Детали: Военные сообщили о движении вражеских дронов в нескольких регионах.

В Днепропетровской области зафиксировали группу БпЛА, движущуюся на север. В Одесской области ударные дроны направляются в том же направлении. В Кировоградской области заметили группу "шахедов", которая летит в сторону Винницкой области, а в Винницкой области зафиксировали дроны, которые движутся на запад.

На Харьковщине БпЛА направляются в направлении Полтавщины и Кировоградщины. В Полтавской области зафиксирована группа "шахедов", движущаяся на запад, а в Сумской области – ударные дроны курсом на Полтавщину и Черниговщину. На Черниговщине группа БпЛА движется в сторону Киевской области.

Также сообщается о группе вражеских дронов в Черкасской области, которые направляются на запад, и на Киевщине – курсом на западное направление.