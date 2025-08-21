В РФ злетів Міг-31К, окупанти атакують ракетами
Четвер, 21 серпня 2025, 02:54
Повітряні сили повідомили про атаку російських дронів та зліт Міг-31К з аеродрому в РФ, а в повітрі фіксують швидкісні цілі.
Джерело: Повітряні сили, мапа тривог
Деталі: На території всієї країни оголосили ракетну небезпеку. Повітряні сили зафіксували зліт МіГ-31К, який є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал".
Реклама:
Повідомлялось про швидкісну ціль курсом на Житомирщину. Ще дві цілі на Сумщині: "Курс західний".
Ще одна ракета продовжує рух на Рівне. Місцеві ЗМІ зазначили, що у Рівному пролунали звуки вибухів.
Також роботу ППО чути на Київщині та у столиці.