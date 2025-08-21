Усі розділи
Альона Мазуренко Четвер, 21 серпня 2025, 02:54
В РФ злетів Міг-31К, окупанти атакують ракетами
МіГ-31К ілюстративне фото

Повітряні сили повідомили про атаку російських дронів та зліт Міг-31К з аеродрому в РФ, а в повітрі фіксують швидкісні цілі.

Джерело: Повітряні сили, мапа тривог

Деталі: На території всієї країни оголосили ракетну небезпеку. Повітряні сили зафіксували зліт МіГ-31К, який є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал".

Повідомлялось про швидкісну ціль курсом на Житомирщину. Ще дві цілі на Сумщині: "Курс західний".

Ще одна ракета продовжує рух на Рівне. Місцеві ЗМІ зазначили, що у Рівному пролунали звуки вибухів.

 

Також роботу ППО чути на Київщині та у столиці.

В РФ злетів Міг-31К, окупанти атакують ракетами
