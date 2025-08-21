Все разделы
В РФ взлетел Миг-31К, оккупанты атакуют ракетами

Алена МазуренкоЧетверг, 21 августа 2025, 02:54
В РФ взлетел Миг-31К, оккупанты атакуют ракетами
МіГ-31К ілюстративне фото

Воздушные силы сообщили об атаке российских дронов и взлете Миг-31К с аэродрома в РФ, а в воздухе фиксируют скоростные цели.

Источник: Воздушные силы, карта тревог

Детали: На территории всей страны объявили ракетную опасность. Воздушные силы зафиксировали взлет МиГ-31К, который является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал".

Сообщалось о скоростной цели курсом на Житомирщину. Еще две цели в Сумской области: "Курс западный".

Еще одна ракета продолжает движение на Ровно. Местные СМИ отметили, что в Ровно раздались звуки взрывов.

 

Также работу ПВО слышно в Киевской области и столице.

