Альона Мазуренко Четвер, 21 серпня 2025, 06:36
Трамп делегував Рубіо переговори з європейцями щодо гарантій безпеки для України – NYT
Марко Рубіо, фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп делегував держсекретарю США Марко Рубіо переговори з європейськими лідерами щодо гарантій безпеки для України. Зустріч з радниками з нацбезпеки союзників запланована на 21 серпня.

ДжерелоThe New York Times

Деталі: Повідомляється, що Трамп делегував Рубіо особливо складне завдання – переговори з європейськими лідерами щодо розробки запропонованих гарантій безпеки для України: "Це, мабуть, найвідоміша роль, яку взяв на себе Рубіо".

У виданні зазначають, що це завдання вимагатиме від Рубіо збалансувати наполягання Трампа на тому, щоб американські війська не були розміщені в Україні, та необхідність запевнити президента України Володимира Зеленського, що його країна матиме підтримку, якщо правитель Кремля Володимир Путін порушить будь-яку мирну угоду та знову нападе.

Рубіо доведеться переконати європейців, що непостійний Трамп дотримуватиметься свого зобов'язання допомогти їм захищати Україну, не роблячи цього під прапором НАТО.

Рубіо очолить те, що високопоставлений чиновник адміністрації назвав "чутливими дипломатичними переговорами" з колегами з України та інших європейських союзників.

Радники з національної безпеки з цих країн планують зустрітися в четвер з Рубіо, за словами однієї особи, знайомої з планами.

Чиновник адміністрації Трампа заявив, що переговори визначать, "як можуть виглядати гарантії безпеки" перед можливою зустріччю між Зеленським та Путіним.

