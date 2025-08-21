Все разделы
Трамп делегировал Рубио переговоры с европейцами о гарантиях безопасности для Украины – NYT

Алена МазуренкоЧетверг, 21 августа 2025, 06:36
Марко Рубио, фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп делегировал госсекретарю США Марко Рубио переговоры с европейскими лидерами по гарантиям безопасности для Украины. Встреча с советниками нацбезопасности союзников запланирована на 21 августа.

Источник: The New York Times

Детали: Сообщается, что Трамп делегировал Рубио особо сложную задачу – переговоры с европейскими лидерами по разработке предложенных гарантий безопасности для Украины: "Это, пожалуй, самая известная роль, которую взял на себя Рубио".

В издании отмечают, что эта задача потребует от Рубио сбалансировать настояние Трампа на том, чтобы американские войска не были размещены в Украине, и необходимость заверить президента Украины Владимира Зеленского, что его страна будет поддерживать, если правитель Кремля Владимир Путин нарушит любое мирное соглашение и снова нападет.

Рубио придется убедить европейцев, что непостоянный Трамп будет придерживаться своего обязательства помочь им защищать Украину, не делая этого под флагом НАТО.

Он возглавит, что высокопоставленный чиновник администрации назвал "чувствительными дипломатическими переговорами" с коллегами из Украины и других европейских союзников.

Советники по национальной безопасности из этих стран планируют встретиться в четверг с Рубио, по словам одного человека, знакомого с планами.

Чиновник администрации Трампа заявил, что переговоры определят, "как могут выглядеть гарантии безопасности" перед возможной встречей между Зеленским и Путиным.

