Втрати Росії у війні зросли ще 890 солдатів за добу
Четвер, 21 серпня 2025, 07:04
Сили оборони за минулу добу знешкодили ще 890 російських загарбників та 479 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 21.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 073 530 (+830) осіб,
- танків – 11 120 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 23 157 (+5) од,
- артилерійських систем – 31 789 (+41) од,
- РСЗВ – 1 471 (+1) од,
- засобів ППО – 1 209 (+1) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 52 469 (+315) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 59 316 (+114) од,
- спеціальної техніки – 3 944 (+1) од.
Дані уточнюються.