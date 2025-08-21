Усі розділи
Втрати Росії у війні зросли ще 890 солдатів за добу

Ірина БалачукЧетвер, 21 серпня 2025, 07:04
Втрати Росії у війні зросли ще 890 солдатів за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу знешкодили ще 890 російських загарбників та 479 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 21.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 073 530 (+830) осіб,
  • танків – 11 120 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 23 157 (+5) од,
  • артилерійських систем – 31 789 (+41) од,
  • РСЗВ – 1 471 (+1) од,
  • засобів ППО – 1 209 (+1) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 52 469 (+315) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 59 316 (+114) од,
  • спеціальної техніки – 3 944 (+1) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
