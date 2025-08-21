Потери России в войне выросли еще на 890 солдат за сутки
Четверг, 21 августа 2025, 07:04
Силы обороны за прошедшие сутки обезвредили еще 890 российских захватчиков и 479 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 21.08.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 073 530 (+830) человек,
- танков – 11 120 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 23 157 (+5) ед.,
- артиллерийских систем – 31 789 (+41) ед.,
- РСЗО – 1 471 (+1) ед.,
- средств ПВО – 1 209 (+1) ед.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 52 469 (+315) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 59 316 (+114) ед.,
- специальной техники – 3 944 (+1) ед.
Данные уточняются.