За добу на фронті зафіксували 167 боїв – найбільше на Покровському та Лиманському напрямках

Роман ПетренкоЧетвер, 21 серпня 2025, 09:23
За добу на фронті зафіксували 167 боїв – найбільше на Покровському та Лиманському напрямках
фото зі сторінки генштабу

Протягом доби 20 серпня на фронті відбулося 167 бойових зіткнень між українськими та російськими військами.

Джерело: Генштаб

Деталі: Зокрема, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Крім того, ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинувши 40 керованих авіабомб, а також здійснив 207 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та у напрямках Хатнього, Катеринівки.

На Куп’янському напрямку відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та у бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 33 рази, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Колодязі, Мирне, Торське та у бік населених пунктів Ольгівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка, Григорівка.

На Сіверському напрямку захисники відбили п’ять штурмів окупаційних військ поблизу Григорівки, Переїзного та у бік Виїмки, Федорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення в районі населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Торецька, Яблунівки, Щербинівки та в напрямку Степанівки, Полтавки, Попового Яру.

На Покровському напрямку відбулося 53 боєзіткнення у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Федорівка, Кучерів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка, Дачне та в бік Покровська, Білицького, Родинського, Мирнограда, Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 28 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Толстой, Шевченко, Вільне Поле, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Філії, Іскри, Комишувахи, Січневого та Новогригорівки.

