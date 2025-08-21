За сутки на фронте зафиксировали 167 боев – больше всего на Покровском и Лиманском направлениях

В течение суток 20 августа на фронте произошло 167 боевых столкновений между украинскими и российскими войсками.

Источник: Генштаб

Детали: В частности, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. Кроме того, враг нанес 16 авиационных ударов, сбросив 40 управляемых авиабомб, а также осуществил 207 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в частности 16 – из реактивных систем залпового огня.

Реклама:

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили девять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Амбарное, Фиголовка и в направлениях Хатнего, Катериновки.

На Купянском направлении произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки и в сторону Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 33 раза, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Карповка, Редкодуб, Колодязи, Мирное, Торское и в сторону населенных пунктов Ольговка, Шандриголове, Ямполь, Дроновка, Григоровка.

РЕКЛАМА:

На Северском направлении защитники отбили пять штурмов оккупационных войск вблизи Григоровки, Переездного и в сторону Выемки, Федоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Торецка, Яблоновки, Щербиновки и в направлении Степановки, Полтавки, Попового Яра.

На Покровском направлении произошло 53 боестолкновения в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Федоровка, Кучеров Яр, Новоэкономичное, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Зверовое, Котлино, Удачное, Ореховое, Новоукраинка, Дачное и в сторону Покровска, Белицкого, Родинского, Мирнограда, Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 28 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Толстой, Шевченко, Вольное Поле, Воскресенка, Зеленое Поле и в сторону Филии, Искры, Комышувахи, Январского и Новогригоровки.