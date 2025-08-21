Усі розділи
Опитування: партія Санду лідирує, але втрачає шанс на більшість у парламенті

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоЧетвер, 21 серпня 2025, 09:51
Опитування: партія Санду лідирує, але втрачає шанс на більшість у парламенті
Мая Санду. Фото: Getty Images

Якби вибори до парламенту Молдови відбулися найближчої неділі, перемогу здобула б партія президентки Маї Санду "Дія і солідарність" (PAS), проте самостійно сформувати уряд вона б не змогла.

Джерело: NewsMaker, "Європейська правда"

Деталі: За партію президентки Молдови Маї Санду "Дія і солідарність" (PAS) готові проголосувати 25,8% виборців. На другому місці опинився нещодавно створений "Патріотичний виборчий блок" із результатом 19,7%. 

Далі йдуть блок "Альтернатива" (8,1%) та "Наша партія" (6,6%). Решта політичних сил не мали б шансів подолати виборчий бар’єр.

Опитування також виявило високий рівень невизначеності: 19,8% респондентів не знають, за кого голосуватимуть, ще 3,2% відмовилися відповісти, а 5,3% заявили, що не прийшли б на вибори.

У сценарії, який не враховує голоси діаспори, жодна партія не набирає абсолютної більшості. У розподілі мандатів PAS отримала б 41 місце у парламенті, "Патріотичний блок" – 36, "Альтернатива" – 13, а "Наша партія" – 11.

У рейтингу особистої довіри до політиків лідирує чинна президентка Санду з результатом 24,2%. Далі йдуть:

  • експрезидент Ігор Додон – 10,3%,
  • голова "Нашої партії" Ренато Усатий – 6,5%,
  • олігарх-втікач Ілан Шор – 5,6%,
  • мер Кишинева Іон Чебан – 4,7%,
  • колишня башканка проросійської Гагаузії Ірина Влах – 4,4%.

Водночас 21,8% опитаних заявили, що не довіряють жодному політику. 

Опитування охопило 1071 респондента, максимальна похибка становить близько 2,9%.

Нагадаємо, Санду раніше заявила, що Москва готує безпрецедентне втручання за допомогою підкупу виборців, дезінформації, кібератак, влаштування проплачених протестів тощо. 

Парламентські вибори в Молдові, нагадаємо, мають відбутись 28 вересня.

Нещодавно Центральна виборча комісія Молдови не прийняла заявку на реєстрацію для участі в парламентських виборах блоку "Перемога", що пов’язаний з проросійським олігархом-утікачем Іланом Шором. 

Дивіться детальне пояснення "ЄвроПравди" про плани Кремля на вибори у Молдові, що пройдуть 28 вересня.

Молдовавибори
