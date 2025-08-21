Опрос: партия Санду лидирует, но теряет шанс на большинство в парламенте

Если бы выборы в парламент Молдовы состоялись в ближайшее воскресенье, победу одержала бы партия президента Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS), однако самостоятельно сформировать правительство она не смогла бы.

Источник: NewsMaker, "Европейская правда"

Детали: За партию президента Молдовы Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS) готовы проголосовать 25,8% избирателей. На втором месте оказался недавно созданный "Патриотический избирательный блок" с результатом 19,7%.

Реклама:

Далее идут блок "Альтернатива" (8,1%) и "Наша партия" (6,6%). Остальные политические силы не имели бы шансов преодолеть избирательный барьер.

Опрос также выявил высокий уровень неопределенности: 19,8% респондентов не знают, за кого будут голосовать, еще 3,2% отказались ответить, а 5,3% заявили, что не пришли бы на выборы.

В сценарии, который не учитывает голоса диаспоры, ни одна партия не набирает абсолютного большинства. В распределении мандатов PAS получила бы 41 место в парламенте, "Патриотический блок" – 36, „Альтернатива" – 13, а "Наша партия" – 11.

РЕКЛАМА:

В рейтинге личного доверия к политикам лидирует действующий президент Санду с результатом 24,2%. Далее следуют:

экс-президент Игорь Додон – 10,3%,

глава "Нашей партии" Ренато Усатый – 6,5%,

беглый олигарх Илан Шор – 5,6%,

мэр Кишинева Ион Чебан – 4,7%,

бывшая башканка пророссийской Гагаузии Ирина Влах – 4,4%.

В то же время 21,8% опрошенных заявили, что не доверяют ни одному политику.

Опрос охватил 1071 респондента, максимальная погрешность составляет около 2,9%.

Напомним, Санду ранее заявила, что Москва готовит беспрецедентное вмешательство с помощью подкупа избирателей, дезинформации, кибератак, организации проплаченных протестов и т.д.

Парламентские выборы в Молдове, напомним, должны состояться 28 сентября.

Недавно Центральная избирательная комиссия Молдовы не приняла заявку на регистрацию для участия в парламентских выборах блока "Победа", связанного с пророссийским олигархом-беглецом Иланом Шором.

Смотрите подробное объяснение "ЕвроПравды" о планах Кремля на выборы в Молдове, которые пройдут 28 сентября.