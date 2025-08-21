Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Опрос: партия Санду лидирует, но теряет шанс на большинство в парламенте

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоЧетверг, 21 августа 2025, 09:51
Опрос: партия Санду лидирует, но теряет шанс на большинство в парламенте
Майя Санду. Фото: Getty Images

Если бы выборы в парламент Молдовы состоялись в ближайшее воскресенье, победу одержала бы партия президента Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS), однако самостоятельно сформировать правительство она не смогла бы.

Источник: NewsMaker, "Европейская правда"

Детали: За партию президента Молдовы Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS) готовы проголосовать 25,8% избирателей. На втором месте оказался недавно созданный "Патриотический избирательный блок" с результатом 19,7%.

Реклама:

Далее идут блок "Альтернатива" (8,1%) и "Наша партия" (6,6%). Остальные политические силы не имели бы шансов преодолеть избирательный барьер.

Опрос также выявил высокий уровень неопределенности: 19,8% респондентов не знают, за кого будут голосовать, еще 3,2% отказались ответить, а 5,3% заявили, что не пришли бы на выборы.

В сценарии, который не учитывает голоса диаспоры, ни одна партия не набирает абсолютного большинства. В распределении мандатов PAS получила бы 41 место в парламенте, "Патриотический блок" – 36, „Альтернатива" – 13, а "Наша партия" – 11.

РЕКЛАМА:

В рейтинге личного доверия к политикам лидирует действующий президент Санду с результатом 24,2%. Далее следуют:

  • экс-президент Игорь Додон – 10,3%,
  • глава "Нашей партии" Ренато Усатый – 6,5%,
  • беглый олигарх Илан Шор – 5,6%,
  • мэр Кишинева Ион Чебан – 4,7%,
  • бывшая башканка пророссийской Гагаузии Ирина Влах – 4,4%.

В то же время 21,8% опрошенных заявили, что не доверяют ни одному политику.

Опрос охватил 1071 респондента, максимальная погрешность составляет около 2,9%.

Напомним, Санду ранее заявила, что Москва готовит беспрецедентное вмешательство с помощью подкупа избирателей, дезинформации, кибератак, организации проплаченных протестов и т.д.

Парламентские выборы в Молдове, напомним, должны состояться 28 сентября.

Недавно Центральная избирательная комиссия Молдовы не приняла заявку на регистрацию для участия в парламентских выборах блока "Победа", связанного с пророссийским олигархом-беглецом Иланом Шором.

Смотрите подробное объяснение "ЕвроПравды" о планах Кремля на выборы в Молдове, которые пройдут 28 сентября.

Молдовавиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский был бы доволен, если бы выборы "уже были"
фотоНа банкнотах номиналом 20 гривен появится лозунг "Слава Украине! Героям слава!"
Зеленский: РФ нанесла несколько ракетных ударов по американскому предприятию на Закарпатье
фото, дополненоВо Львове есть попадание: 1 человек погиб и 3 травмированы – ОВА
Трампа призывают развернуть американские истребители в Румынии для защиты Украины – The Times
фотоРФ накрыла Константиновку огнем "Смерча": попали по домам и рынку, есть убитые и раненые
Все новости...
Молдова
В Брюсселе снова рассмотрят разделение Молдовы и Украины при вступлении в ЕС – СМИ
В Молдове объяснили присутствие украинских самолетов на севере страны
Чехия выступает против разделения процессов вступления Украины и Молдовы в ЕС
Последние новости
11:33
"Украинская бронетехника" запускает серийное производство новых военных багги
11:23
фото В ГБР расследуют дело по материалам УП о закупке оружия Главным управлением разведки
11:18
Зеленский был бы доволен, если бы выборы "уже были"
11:12
От 1 до 90 календарных дней: на какой срок военный может получить отпуск
11:10
фотоНа банкнотах номиналом 20 гривен появится лозунг "Слава Украине! Героям слава!"
11:02
10 млн дронов в год: Украина предложила США соглашение на $50 млрд – Зеленский
10:57
футбол"Полесье" - "Фиорентина": анонс квалификации Лиги конференций
10:53
Зеленский просил Трампа повлиять на Орбана по поводу вступления в ЕС
10:51
Украина через несколько месяцев начнет массовое производство ракет "Фламинго" – Зеленский
10:40
Зеленский о встрече с Путиным: Справедливо, чтобы она была в нейтральной Европе
Все новости...
Реклама:
Реклама: