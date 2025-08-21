Опрос: партия Санду лидирует, но теряет шанс на большинство в парламенте
Если бы выборы в парламент Молдовы состоялись в ближайшее воскресенье, победу одержала бы партия президента Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS), однако самостоятельно сформировать правительство она не смогла бы.
Источник: NewsMaker, "Европейская правда"
Детали: За партию президента Молдовы Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS) готовы проголосовать 25,8% избирателей. На втором месте оказался недавно созданный "Патриотический избирательный блок" с результатом 19,7%.
Далее идут блок "Альтернатива" (8,1%) и "Наша партия" (6,6%). Остальные политические силы не имели бы шансов преодолеть избирательный барьер.
Опрос также выявил высокий уровень неопределенности: 19,8% респондентов не знают, за кого будут голосовать, еще 3,2% отказались ответить, а 5,3% заявили, что не пришли бы на выборы.
В сценарии, который не учитывает голоса диаспоры, ни одна партия не набирает абсолютного большинства. В распределении мандатов PAS получила бы 41 место в парламенте, "Патриотический блок" – 36, „Альтернатива" – 13, а "Наша партия" – 11.
В рейтинге личного доверия к политикам лидирует действующий президент Санду с результатом 24,2%. Далее следуют:
- экс-президент Игорь Додон – 10,3%,
- глава "Нашей партии" Ренато Усатый – 6,5%,
- беглый олигарх Илан Шор – 5,6%,
- мэр Кишинева Ион Чебан – 4,7%,
- бывшая башканка пророссийской Гагаузии Ирина Влах – 4,4%.
В то же время 21,8% опрошенных заявили, что не доверяют ни одному политику.
Опрос охватил 1071 респондента, максимальная погрешность составляет около 2,9%.
Напомним, Санду ранее заявила, что Москва готовит беспрецедентное вмешательство с помощью подкупа избирателей, дезинформации, кибератак, организации проплаченных протестов и т.д.
Парламентские выборы в Молдове, напомним, должны состояться 28 сентября.
Недавно Центральная избирательная комиссия Молдовы не приняла заявку на регистрацию для участия в парламентских выборах блока "Победа", связанного с пророссийским олигархом-беглецом Иланом Шором.
Смотрите подробное объяснение "ЕвроПравды" о планах Кремля на выборы в Молдове, которые пройдут 28 сентября.