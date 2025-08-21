Українці найчастіше вважають, що на заваді щасливому майбутньому країни в ЄС стоїть корупція

Українці, які сумніваються в тому, що за 10 років Україна буде процвітаючою країною-членом ЄС, вважають, найчастіше вважають причиною цього корупцію.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного наприкінці липня – на початку серпня

Деталі: Респондентам, які вважали малоймовірним або сумнівалися в щасливому майбутньому України через 10 років, ставили додаткове запитання у відкритій формі – чому саме вони так вважають.

Найчастіше респонденти пояснювали це тим, що в Україні поширена корупція. Також вони казали, що вважають неефективною, або незадоволені українською владою, що ЄС сам не бажає приймати Україну, що відбудова займе більше 10 років і загалом, що є значні руйнування країни через війну.

Інфографіка кміс

Загалом 53% українців вірять, що за 10 років Україна буде процвітаючою країною-членом Євросоюзу.

Передісторія:

