Українці найчастіше вважають, що на заваді щасливому майбутньому країни в ЄС стоїть корупція

Іванна Костіна, Ірина БалачукЧетвер, 21 серпня 2025, 12:02
Українці найчастіше вважають, що на заваді щасливому майбутньому країни в ЄС стоїть корупція
Фото ілюстративне з pixabay.com

Українці, які сумніваються в тому, що за 10 років Україна буде процвітаючою країною-членом ЄС, вважають, найчастіше вважають причиною цього корупцію.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного наприкінці липня – на початку серпня

Деталі: Респондентам, які вважали малоймовірним або сумнівалися в щасливому майбутньому України через 10 років, ставили додаткове запитання у відкритій формі – чому саме вони так вважають. 

Найчастіше респонденти пояснювали це тим, що в Україні поширена корупція. Також вони казали, що вважають неефективною, або незадоволені українською владою, що ЄС сам не бажає приймати Україну, що відбудова займе більше 10 років і загалом, що є значні руйнування країни через війну. 

 
Інфографіка кміс

Загалом 53% українців вірять, що за 10 років Україна буде процвітаючою країною-членом Євросоюзу.

Передісторія:

  • Громадяни Молдови вважають корупцію головною проблемою своєї країни, проте першочерговим завданням майбутнього парламенту вбачають вирішення нагальних соціально-економічних питань.

