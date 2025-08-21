Все разделы
Украинцы чаще всего считают, что на пути к счастливому будущему страны в ЕС стоит коррупция

Иванна Костина, Ирина БалачукЧетверг, 21 августа 2025, 12:02
Украинцы чаще всего считают, что на пути к счастливому будущему страны в ЕС стоит коррупция
Украинцы, которые сомневаются в том, что через 10 лет Украина будет процветающей страной-членом ЕС, чаще всего считают причиной этого коррупцию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного в конце июля – начале августа

Детали: Респондентам, которые считали маловероятным или сомневались в счастливом будущем Украины через 10 лет, задавали дополнительный вопрос в открытой форме – почему именно они так считают.

Чаще всего респонденты объясняли это тем, что в Украине распространена коррупция. Также они говорили, что считают неэффективной или недовольны украинской властью, что ЕС сам не желает принимать Украину, что восстановление займет более 10 лет и в целом, что есть значительные разрушения страны из-за войны.

 
В общем 53% украинцев верят, что через 10 лет Украина будет процветающей страной-членом Евросоюза.

Предыстория:

  • Граждане Молдовы считают коррупцию главной проблемой своей страны, однако первоочередной задачей будущего парламента видят решение насущных социально-экономических вопросов.

