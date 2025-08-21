Поліція Італії заарештувала громадянина України, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводу "Північний потік".

Деталі: Чоловіка, ймовірно причетного до підриву газопроводу "Північний потік", заарештовано. Італійська поліція заарештувала громадянина України Сергія К. в середу ввечері в районі Ріміні на підставі європейського ордера на арешт.

За інформацією видання, напади на трубопроводи були здійснені українськими спецпризначенцями у вересні 2022 року. Повідомляється, що водолазів доставляли зі спеціально зафрахтованої вітрильної яхти в район трубопроводів, щоб потім закласти вибухівку на морське дно.

Сергій К., як стверджується, перебував на борту судна під назвою "Андромеда". Слідчі Федеральної прокуратури вважають, що він не був одним з водолазів. Швидше за все, він виконував координуючу роль.

Коли Spiegel поспілкувався з людьми, добре обізнаними з подіями в Україні у 2024 році, вони заявили, що виконавець не мав наміру вчиняти злочин. Для українських чоловіків і жінок вибух був нападом на законну військову ціль у війні між Україною та Росією. Прибутки від поставок газу до Німеччини зробили значний внесок у фінансування російської загарбницької війни проти України.

Розслідування видання також нібито виявило докази того, що ця акція була санкціонована українськими збройними силами.

Політики та ЗМІ спочатку припустили, що за вибухами стоять російські зловмисники. Зрештою, слідчі Федеральної поліції та Федеральної прокуратури відстежили вітрильну яхту і виявили її зв'язок з Україною.

Минулого року федеральний прокурор Єнс Роммель отримав ордер на попередній арешт одного з підозрюваних водолазів.

Однак підозрюваний покинув свій будинок у Польщі до того, як його вдалося заарештувати. Як повідомляється, польська влада заздалегідь попередила українську владу. Підозрюваний перетнув кордон з Україною на автомобілі з дипломатичними номерами.

Джерела в правоохоронних органах кажуть, що поки що невідомо, коли Сергія К. екстрадують до Німеччини.

Єнс Роммель торік заявив, що слідство просунулось у розслідуванні справи про підрив газопроводів "Північного потоку", зокрема, були встановлені особи двох підозрюваних.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не причетна до вибухів та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року після вибухів біля данського острова Борнхольм у Балтійському морі було виявлено загалом чотири витоки на двох трубопроводах.