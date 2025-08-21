Все разделы
В Италии арестовали украинца по подозрению в подрыве "Северного потока"

Иванна Костина, Евгений КизиловЧетверг, 21 августа 2025, 13:30
В Италии арестовали украинца по подозрению в подрыве Северного потока
фото: Getty Images

Полиция Италии арестовала гражданина Украины, которого подозревают в причастности к подрыву газопровода "Северный поток".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: Мужчина, вероятно, причастный к подрыву газопровода "Северный поток", арестован. Итальянская полиция арестовала гражданина Украины Сергея К. в среду вечером в районе Римини на основании европейского ордера на арест.

По информации издания, нападения на трубопроводы были совершены украинскими спецназовцами в сентябре 2022 года. Сообщается, что водолазов доставляли со специально зафрахтованной парусной яхты в район трубопроводов, чтобы затем заложить взрывчатку на морское дно.

Сергей К., как утверждается, находился на борту судна под названием "Андромеда". Следователи Федеральной прокуратуры считают, что он не был одним из водолазов. Скорее всего, он выполнял координирующую роль.

Когда Spiegel пообщался с людьми, хорошо знакомыми с событиями в Украине в 2024 году, они заявили, что исполнитель не намеревался совершать преступление. Для украинских мужчин и женщин взрыв был нападением на законную военную цель в войне между Украиной и Россией. Прибыли от поставок газа в Германию сделали значительный вклад в финансирование российской захватнической войны против Украины.

Расследование издания также якобы обнаружило доказательства того, что эта акция была санкционирована украинскими вооруженными силами.

Политики и СМИ сначала предположили, что за взрывами стоят российские злоумышленники. В конце концов, следователи Федеральной полиции и Федеральной прокуратуры отследили парусную яхту и обнаружили ее связь с Украиной.

В прошлом году федеральный прокурор Йенс Роммель получил ордер на предварительный арест одного из подозреваемых водолазов.

Однако подозреваемый покинул свой дом в Польше до того, как его удалось арестовать. Как сообщается, польские власти заранее предупредили украинские власти.

Подозреваемый пересек границу с Украиной на автомобиле с дипломатическими номерами.

Источники в правоохранительных органах говорят, что пока неизвестно, когда Сергея К. экстрадируют в Германию.

Йенс Роммель в прошлом году заявил, что следствие продвинулось в расследовании дела о подрыве газопроводов "Северного потока", в частности, были установлены личности двух подозреваемых.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина не причастна к взрывам, и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.

Напомним, в конце сентября 2022 года после взрывов у датского острова Борнхольм в Балтийском море было обнаружено четыре утечки на двух трубопроводах.

