Погода в Україні зміниться: йдуть дощі, грози і шквали

Ірина БалачукЧетвер, 21 серпня 2025, 13:55
Погода в Україні зміниться: йдуть дощі, грози і шквали
Фото ілюстративне з pixabay.com

Найближчими днями в Україні очікуються дощі, грози, подекуди град та сильний вітер.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "22-23 серпня характер погоди в Україні зміниться: в більшості областей пройдуть помірні, місцями значні дощі з грозами, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с".

Деталі: Температура 22 серпня у західних областях вночі 12-17°, вдень 17-22°, на решті території вночі 15-20°, вдень 28-33°, у північних областях 20-25°; 23 серпня вночі 8-13°, вдень 15-23°, на південному сході країни вночі 13-19°, вдень 24-29°.

У Києві у п’ятницю упродовж доби помірний дощ, вночі 15-17°, вдень 21-23°, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У суботу в столиці вночі помірний дощ, 10-12°, вдень без опадів, 19-21°, вітер північно-Західний 7-12 м/с.

24 серпня вночі у східних областях і в Карпатах, вдень на Правобережжі місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів, вночі 8-13°, вдень 15-23°, на південному сході країни вночі 13-19°, вдень 24-29°.

У Києві 24 серпня вночі без опадів, 10-12°, вдень місцями короткочасний дощ, 19-21°, вітер західний, 7-12 м/с.

погода
