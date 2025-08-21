Погода в Украине изменится: идут дожди, грозы и шквалы

В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди, грозы, местами град и сильный ветер.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "22-23 августа характер погоды в Украине изменится: в большинстве областей пройдут умеренные, местами значительные дожди с грозами, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с".

Детали: Температура 22 августа в западных областях ночью 12-17°, днем 17-22°, на остальной территории ночью 15-20°, днем 28-33°, в северных областях 20-25°; 23 августа ночью 8-13°, днем 15-23°, на юго-востоке страны ночью 13-19°, днем 24-29°.

В Киеве в пятницу в течение суток умеренный дождь, ночью 15-17°, днем 21-23°, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В субботу в столице ночью умеренный дождь, 10-12°, днем без осадков, 19-21°, ветер северо-западный 7-12 м/с.

24 августа ночью в восточных областях и в Карпатах, днем на Правобережье местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков, ночью 8-13°, днем 15-23°, на юго-востоке страны ночью 13-19°, днем 24-29°.

В Киеве 24 августа ночью без осадков, 10-12°, днем местами кратковременный дождь, 19-21°, ветер западный, 7-12 м/с.