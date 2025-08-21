Посадовець ТЦК обіцяв за хабар вивезти військового з місця ведення служби – НПУ

На Одещині поліцейські викрили посадовця регіонального територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який за $10 тисяч обіцяв без наслідків вивезти військовослужбовця з місця несення служби.

Джерело: Нацполіція Одещини

Деталі: Зазначається, що офіцер відділу рекрутингу обіцяв "сприяння у таємному вивезенні з військової частини, безперешкодному перевезенні в обхід блокпостів" та доправленні військовослужбовця до Одеси "з метою ухилення від подальшого проходження служби".

Поліцейські провели комплекс слідчо-оперативних заходів, за результатами яких затримали фігуранта під час отримання ним обумовлених коштів.

Наразі йому повідомлено про підозру. Відповідно до ч. 3 ст. 368 ККУ "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою" зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.