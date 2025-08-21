Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Чиновник ТЦК обещал за взятку вывезти военного с места службы – НПУ

Роман ПетренкоЧетверг, 21 августа 2025, 14:33
Чиновник ТЦК обещал за взятку вывезти военного с места службы – НПУ
фото: Getty Images

В Одесской области полицейские разоблачили чиновника регионального территориального центра комплектования и социальной поддержки, который за $10 тысяч обещал без последствий вывезти военнослужащего с места несения службы.

Источник: Нацполиция Одесской области

Детали: Отмечается, что офицер отдела рекрутинга обещал "содействие в тайном вывозе из воинской части, беспрепятственной перевозке в обход блокпостов" и доставке военнослужащего в Одессу "с целью уклонения от дальнейшего прохождения службы".

Реклама:

Полицейские провели комплекс следственно-оперативных мероприятий, по результатам которых задержали фигуранта во время получения им оговоренных средств.

В настоящее время ему сообщено о подозрении. В соответствии с ч. 3 ст. 368 УК "Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом" злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

ТЦКОдесская областьвзяткаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоПрезидент Венгрии удалил слово "российский" из поста об обстреле Мукачево
ЕС и США официально назвали свое торговое соглашение "справедливым и сбалансированным"
Трамп хочет, чтобы Зеленский и Путин сначала встретились без него – СМИ
В Италии арестовали украинца по подозрению в подрыве "Северного потока"
Сейярто отреагировал на удар России по Украине, но о Закарпатье не упомянул
Парламент не поддержал отстранение Безуглой от заседаний Рады
Все новости...
ТЦК
Вместо "живых" очередей в ТЦК – электронная: правительство сделало сервис постоянным
В Харькове взяли под стражу мужчину, который напал с ножом на полицейского и трёх сотрудников ТЦК
В Николаеве мужчина ударил военного ТЦК на требование предъявить документы
Последние новости
16:38
Ограничивает саботаж декоммунизации: Рада приняла закон об основах политики нацпамяти
16:36
UNITED24 выпустила приложение для прямых донатов подразделениям БПЛА
16:35
МИД Франции: Удары России по Украине свидетельствуют об "отсутствии воли" к мирным переговорам
16:13
Город вместо застройщика обустроил набережную - коммунальщикам объявили подозрение
16:09
Путин приказал научить россиян сбивать дроны из ружей
16:05
Украина планирует вскоре производить семь ракет "Фламинго" в день – AP
16:03
фотоПрезидент Венгрии удалил слово "российский" из поста об обстреле Мукачево
15:57
видеоВ Чили футбольные фанаты устроили на трибунах массовые беспорядки во время матча против аргентинского клуба
15:47
Санаторий "Поляна" на Закарпатье получил нового управляющего
15:41
ШИ-браузеры оказались уязвимыми для мошенничества – исследование
Все новости...
Реклама:
Реклама: