Чиновник ТЦК обещал за взятку вывезти военного с места службы – НПУ

В Одесской области полицейские разоблачили чиновника регионального территориального центра комплектования и социальной поддержки, который за $10 тысяч обещал без последствий вывезти военнослужащего с места несения службы.

Источник: Нацполиция Одесской области

Детали: Отмечается, что офицер отдела рекрутинга обещал "содействие в тайном вывозе из воинской части, беспрепятственной перевозке в обход блокпостов" и доставке военнослужащего в Одессу "с целью уклонения от дальнейшего прохождения службы".

Полицейские провели комплекс следственно-оперативных мероприятий, по результатам которых задержали фигуранта во время получения им оговоренных средств.

В настоящее время ему сообщено о подозрении. В соответствии с ч. 3 ст. 368 УК "Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом" злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.