У Верховному Суді вказали, що відповіді ШІ не можуть бути доказом у судових справах

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 серпня 2025, 18:28
У Верховному Суді вказали, що відповіді ШІ не можуть бути доказом у судових справах
Фото equivant-court.com

Відповіді штучного інтелекту не визнаються як джерело достовірної науково доведеної інформації.

Джерело: Судово-юридична газета з посиланням на постанову Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 8 липня 2025 року у справі № 925/496/24.

Деталі: Згідно з матеріалами справи, міська рада подала позов до ТОВ про внесення змін до договору оренди землі та перерахунок орендної плати.

Позов було мотивовано необхідністю узгодження умов договору оренди з рішенням міськради.

Рішенням господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено частково, а саме внесено зміни до договору оренди землі.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій.

КГС ВС відхилив посилання відповідача на те, що суд апеляційної інстанції необґрунтовано відхилив клопотання про дослідження електронних доказів, а саме відповіді двох штучних інтелектів – Grok (розроблений компанією xAI) та ChatGPT (розроблений компанією OpenAI) – щодо підтвердження буквального трактування підпункту 6 п. 23 договору, та зазначив таке.

Колегія суддів наголосила, що технологію слід використовувати лише для підтримки та посилення верховенства права. Технологія може використовуватися тільки для підтримки й допомоги судам і суддям у належному управлінні та визначенні проваджень. Ухвалення рішень має, явно чи неявно, здійснюватися лише суддями. Це не можна делегувати або виконувати за допомогою технології, судова автономія повинна поважатися.

Натомість у справі, що розглядалася, учасник використовує технологію штучного інтелекту не як засіб сприяння здійсненню належного правосуддя, а навпаки – з метою заперечення (ставлення під сумнів, оскарження) вже зроблених судом висновків.

Відповіді штучного інтелекту не визнаються як джерело достовірної науково доведеної інформації, тому відхилення судом клопотання про дослідження їх як доказу у справі є правомірним.

Штучний інтелектсуд
