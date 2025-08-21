Все разделы
В Верховном Суде отметили, что ответы ИИ не могут быть доказательством в судебных делах

Валентина РоманенкоЧетверг, 21 августа 2025, 18:28
В Верховном Суде отметили, что ответы ИИ не могут быть доказательством в судебных делах
Фото equivant-court.com

Ответы искусственного интеллекта не признаются в качестве источника достоверной научно доказанной информации.

Источник: Судебно-юридическая газета со ссылкой на постановление Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда от 8 июля 2025 года по делу № 925/496/24.

Детали: Согласно материалам дела, городской совет подал иск к ООО о внесении изменений в договор аренды земли и перерасчете арендной платы.

Иск был мотивирован необходимостью согласования условий договора аренды с решением горсовета.

Решением хозяйственного суда, оставленным без изменений постановлением апелляционного хозяйственного суда, иск удовлетворен частично, а именно внесены изменения в договор аренды земли.

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций.

КХС ВС отклонил ссылку ответчика на то, что суд апелляционной инстанции необоснованно отклонил ходатайство об исследовании электронных доказательств, а именно ответов двух искусственных интеллектов – Grok (разработанный компанией xAI) и ChatGPT (разработанный компанией OpenAI) – относительно подтверждения буквального толкования подпункта 6 п. 23 договора, и отметил следующее.

Коллегия судей подчеркнула, что технология должна использоваться только для поддержки и укрепления верховенства права. Технология может использоваться только для поддержки и помощи судам и судьям в надлежащем управлении и определении производств. Принятие решений должно, явно или неявно, осуществляться только судьями. Это нельзя делегировать или выполнять с помощью технологии, судебная автономия должна уважаться.

Вместо этого в рассматриваемом деле участник использует технологию искусственного интеллекта не как средство содействия осуществлению надлежащего правосудия, а наоборот – с целью отрицания (поставления под сомнение, обжалования) уже сделанных судом выводов.

Ответы искусственного интеллекта не признаются в качестве источника достоверной научно доказанной информации, поэтому отклонение судом ходатайства об исследовании их в качестве доказательства по делу является правомерным.

Искусственный интеллектсуд
