У Росії загострюється паливна криза – зовнішня розвідка

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 серпня 2025, 19:03
У Росії загострюється паливна криза – зовнішня розвідка
фото ТАСС

У Росії загострюється паливна криза: регіони один за одним запроваджують обмеження на продаж бензину, а влада змушена терміново закуповувати пальне у Білорусі.

Джерело: Служба зовнішньої розвідки

Деталі: За даними концерну "Белнєфтєхім", у другій половині серпня різко зріс інтерес до білоруських нафтопродуктів з боку компаній в РФ. Білоруські нафтопереробні заводи оперативно нарощують поставки, намагаючись задовольнити попит з урахуванням економічної вигоди.

Тим часом у самій Росії ситуація з пальним погіршується. Після окупованого Криму, Забайкалля та Примор’я дефіцит бензину дійшов і до Курильських островів (Сахалінська область). З 20 серпня там запроваджено обмеження на продаж палива – не більше 10 літрів на одну людину.

Дослівно СЗР: "У пріоритетному порядку бензин отримуватимуть лише спецслужби, екстрені служби та підприємства, які забезпечують життєдіяльність району. Для населення ж обмеження стали черговим підтвердженням того, що паливна криза в Росії набирає обертів".

бензинРосіявійна
