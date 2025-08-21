Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России обостряется топливный кризис – внешняя разведка

Валентина РоманенкоЧетверг, 21 августа 2025, 19:03
В России обостряется топливный кризис – внешняя разведка
фото ТАСС

В России обостряется топливный кризис: регионы один за другим вводят ограничения на продажу бензина, а власти вынуждены срочно закупать топливо в Беларуси.

Источник: Служба внешней разведки

Детали: По данным концерна "Белнефтехим", во второй половине августа резко возрос интерес к белорусским нефтепродуктам со стороны компаний в РФ. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы оперативно наращивают поставки, пытаясь удовлетворить спрос с учетом экономической выгоды.

Реклама:

Между тем в самой России ситуация с топливом ухудшается. После оккупированного Крыма, Забайкалья и Приморья дефицит бензина дошел и до Курильских островов (Сахалинская область). С 20 августа там введены ограничения на продажу топлива – не более 10 литров на одного человека.

Дословно СВР: "В приоритетном порядке бензин будут получать только спецслужбы, экстренные службы и предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность района. Для населения же ограничения стали очередным подтверждением того, что топливный кризис в России набирает обороты".

бензинРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Участники боевых действий смогут получить дополнительные 14 дней отпуска – закон подписан
"Дело Роттердам+": Суд освободил от ответственности экс-главу НКРЭКУ Кривенко
Ипотека под 0%: для кого планируют расширить программу "еОселя"
фотоТрамп заявил, что Украине для победы нужно было разрешение нападать на РФ
Ограничивает саботаж декоммунизации: Рада приняла закон об основах политики нацпамяти
фотоПрезидент Венгрии удалил слово "российский" из поста об обстреле Мукачево
Все новости...
бензин
Цены на бензин в России во второй раз установили исторический рекорд
Украинские АЗС вдвое увеличили уплату налогов, несмотря на снижение продаж
Россия продлила запрет на экспорт бензина
Последние новости
21:23
фотоВ Нигерии производят гиперреалистические протезы
21:23
РФ заявила о выходе из арбитража с Украиной по захвату моряков в Керченском проливе
21:05
Российское правительство готовит повышение налогов для малого бизнеса
20:48
видеоОстались только руины: украинские бойцы показали, во что россияне превратили Волчанск
20:40
В Венгрии попытались оправдать "российскую" правку президента относительно удара по Мукачево
20:35
"Вопли Видоплясова" поедут на Burning Man, чтобы выступить на "Синем быке"
20:21
Трампу отменили полумиллиардный штраф по делу о мошенничестве в Нью-Йорке
20:20
Зеленский: Россия посылает просто непристойные сигналы. Надо продолжать давление
20:10
Из Канады везут посмертную маску и пишущую машинку Симона Петлюры
20:01
Великобритания ввела санкции против иранского нефтяного магната
Все новости...
Реклама:
Реклама: