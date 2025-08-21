В России обостряется топливный кризис: регионы один за другим вводят ограничения на продажу бензина, а власти вынуждены срочно закупать топливо в Беларуси.

Источник: Служба внешней разведки

Детали: По данным концерна "Белнефтехим", во второй половине августа резко возрос интерес к белорусским нефтепродуктам со стороны компаний в РФ. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы оперативно наращивают поставки, пытаясь удовлетворить спрос с учетом экономической выгоды.

Между тем в самой России ситуация с топливом ухудшается. После оккупированного Крыма, Забайкалья и Приморья дефицит бензина дошел и до Курильских островов (Сахалинская область). С 20 августа там введены ограничения на продажу топлива – не более 10 литров на одного человека.

Дословно СВР: "В приоритетном порядке бензин будут получать только спецслужбы, экстренные службы и предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность района. Для населения же ограничения стали очередным подтверждением того, что топливный кризис в России набирает обороты".