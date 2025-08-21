Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Учасники бойових дій зможуть отримати додаткові 14 днів відпустки – закон підписано

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 серпня 2025, 19:44
Учасники бойових дій зможуть отримати додаткові 14 днів відпустки – закон підписано
Зеленський. фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який надає військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 із 30 днів щорічної основної відпустки, інші 15 днів надаються залежно від можливостей у підрозділі.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в Telegram

Деталі: Паліса роз’яснює, що учасники бойових дій тепер матимуть можливість отримати додаткові 14 днів відпустки, що були неактивними під час воєнного стану.

Реклама:

Контрактники 18-24, які не мають вищої освіти та навчаються, відтепер матимуть право на відпустку на складання іспитів.

Закон набирає чинності за місяць з дня його опублікування.

Знати більше: Від 1 до 90 календарних днів: на який термін військовий може отримати відпустку

арміяЗбройні силизаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Учасники бойових дій зможуть отримати додаткові 14 днів відпустки – закон підписано
"Справа Роттердам+": Суд звільнив від відповідальності ексголову НКРЕКП Кривенко
Іпотека під 0%: для кого планують розширити програму "єОселя"
фотоТрамп заявив, що Україні для перемоги потрібен був дозвіл нападати на РФ
Обмежує саботаж декомунізації: Рада ухвалила закон про засади політики нацпам’яті
фотоПрезидент Угорщини видалив слово "російський" з посту про обстріл Мукачева
Усі новини...
армія
В рамках підготовки до спільних навчань до Білорусі прибули перші ешелони техніки РФ
Шмигаль попередив, що різкого скорочення українських військ після війни не буде
Німеччина заявила, що не розгортатиме свої війська в Україні
Останні новини
21:23
фотоУ Нігерії виготовляють гіперреалістичні протези
21:23
РФ заявила про вихід з арбітражу з Україною через захоплення моряків у Керченській протоці
21:05
Російський уряд готує підвищення податків для малого бізнесу
20:48
відеоЗалишились лише руїни: українські бійці показали, на що росіяни перетворили Вовчанськ
20:40
В Угорщині спробували виправдати "російську" правку президента щодо удару по Мукачеву
20:35
"Воплі Відоплясова" поїдуть на Burning Man, щоб виступити на "Синьому бику"
20:21
Трампу скасували півмільярдний штраф у справі про шахрайство в Нью-Йорку
20:20
Зеленський: Росія надсилає просто непристойні сигнали. Треба продовжувати тиск
20:10
З Канади везуть посмертну маску та друкарську машинку Симона Петлюри
20:01
Британія запровадила санкції проти іранського нафтового магната
Усі новини...
Реклама:
Реклама: