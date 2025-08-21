Учасники бойових дій зможуть отримати додаткові 14 днів відпустки – закон підписано

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який надає військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 із 30 днів щорічної основної відпустки, інші 15 днів надаються залежно від можливостей у підрозділі.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в Telegram

Деталі: Паліса роз’яснює, що учасники бойових дій тепер матимуть можливість отримати додаткові 14 днів відпустки, що були неактивними під час воєнного стану.

Реклама:

Контрактники 18-24, які не мають вищої освіти та навчаються, відтепер матимуть право на відпустку на складання іспитів.

Закон набирає чинності за місяць з дня його опублікування.

Знати більше: Від 1 до 90 календарних днів: на який термін військовий може отримати відпустку