Участники боевых действий смогут получить дополнительные 14 дней отпуска – закон подписан

Валентина РоманенкоЧетверг, 21 августа 2025, 19:44
Зеленский. Фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предоставляет военнослужащим право на гарантированный отпуск в размере 15 из 30 дней ежегодного основного отпуска, остальные 15 дней предоставляются в зависимости от возможностей в подразделении.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в Telegram

Детали: Палиса разъясняет, что участники боевых действий теперь будут иметь возможность получить дополнительные 14 дней отпуска, которые были неактивными во время военного положения.

Контрактники 18-24, не имеющие высшего образования и обучающиеся, отныне будут иметь право на отпуск для сдачи экзаменов.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Знать больше: От 1 до 90 календарных дней: на какой срок военный может получить отпуск

армияВооруженные силызаконодательство
