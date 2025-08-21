Участники боевых действий смогут получить дополнительные 14 дней отпуска – закон подписан

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предоставляет военнослужащим право на гарантированный отпуск в размере 15 из 30 дней ежегодного основного отпуска, остальные 15 дней предоставляются в зависимости от возможностей в подразделении.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в Telegram

Детали: Палиса разъясняет, что участники боевых действий теперь будут иметь возможность получить дополнительные 14 дней отпуска, которые были неактивными во время военного положения.

Контрактники 18-24, не имеющие высшего образования и обучающиеся, отныне будут иметь право на отпуск для сдачи экзаменов.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

