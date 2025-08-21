Трампу скасували півмільярдний штраф у справі про шахрайство в Нью-Йорку

Апеляційна палата Верховного суду штату Нью-Йорк вирішила скасувати штраф у понад $500 млн, накладений на очільника Білого дому Дональда Трампа у справі про шахрайство з завищенням цін на нерухомість.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на рішення палати.

Деталі: Ідеться про цивільний позов у справі про шахрайство чинного президента США з нерухомістю, поданий у вересні 2022 року генеральною прокуроркою штату Нью-Йорк Летицією Джеймс.

Прокуратура штату Нью-Йорк інкримінувала Трампу сім звинувачень, серед яких – шахрайство, підробку документів, складання неправдивих фінансових звітів.

На початку 2024-го року суд постановив, що бізнес-імперія Трампа Trump Organization завищувала вартість своєї нерухомості, таким чином отримуючи вигідніші банківські кредити.

Трампу присудили штраф у 355 мільйонів доларів, який станом на зараз зріс до понад 500 мільйонів доларів з урахуванням пені, та заборонили йому та його двом синам протягом трьох років обіймати керівні посади в будь-якій компанії штату Нью-Йорк.

У своєму рішенні Апеляційна палата Верховного суду Нью-Йорку констатувала, що "рішення суду про примусове стягнення, яке зобов'язує відповідачів виплатити майже пів мільярда доларів штату Нью-Йорк, є надмірним штрафом, що порушує Восьму поправку до Конституції Сполучених Штатів".

Суд водночас не скасував самого вироку і обмеження на ділову діяльність Дональда Трампа та його синів.

Після обрання Трампа президентом США у 2024 році усі кримінальні справи проти нього були фактично припинені.

Лише в одній з них у січні 2025-го був винесений вирок: Трампа визнали винним у так звані справі про "порногроші", але не присудили жодного фактичного покарання.