Залишились лише руїни: українські бійці показали, на що росіяни перетворили Вовчанськ
Четвер, 21 серпня 2025, 20:48
Сили оборони показали Вовчанськ Харківської області, який практично щодня атакує російська армія, намагаючись захопити місто, яке тримає оборону вже понад рік.
Джерело: 57 окрема мотопіхотна бригада ім. Костя Гордієнка, відео батареї артилерійської розвідки ARES 57 ОМПБр
Деталі: Від міста залишились лише руїни, а окупанти досі мріють захопити їх та ледь не щодня проводять безрезультатні штурми.
На землі, у підвалах – росіян тут чекає та знищує піхота. В небі – чатують дрони.
"Вовчанськ пошрамований, проте нескорений!", – наголошують військові.