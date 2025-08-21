Залишились лише руїни: українські бійці показали, на що росіяни перетворили Вовчанськ

Сили оборони показали Вовчанськ Харківської області, який практично щодня атакує російська армія, намагаючись захопити місто, яке тримає оборону вже понад рік.

Джерело: 57 окрема мотопіхотна бригада ім. Костя Гордієнка, відео батареї артилерійської розвідки ARES 57 ОМПБр

Деталі: Від міста залишились лише руїни, а окупанти досі мріють захопити їх та ледь не щодня проводять безрезультатні штурми.

На землі, у підвалах – росіян тут чекає та знищує піхота. В небі – чатують дрони.

"Вовчанськ пошрамований, проте нескорений!", – наголошують військові.