Залишились лише руїни: українські бійці показали, на що росіяни перетворили Вовчанськ

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 серпня 2025, 20:48
Залишились лише руїни: українські бійці показали, на що росіяни перетворили Вовчанськ
Сили оборони показали Вовчанськ Харківської області, який практично щодня атакує російська армія, намагаючись захопити місто, яке тримає оборону вже понад рік.

Джерело: 57 окрема мотопіхотна бригада ім. Костя Гордієнка, відео батареї артилерійської розвідки ARES 57 ОМПБр

Деталі: Від міста залишились лише руїни, а окупанти досі мріють захопити їх та ледь не щодня проводять безрезультатні штурми.

На землі, у підвалах – росіян тут чекає та знищує піхота. В небі – чатують дрони.

"Вовчанськ пошрамований, проте нескорений!", – наголошують військові.

