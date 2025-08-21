Остались только руины: украинские бойцы показали, во что россияне превратили Волчанск
Четверг, 21 августа 2025, 20:48
Силы обороны показали Волчанск Харьковской области, который практически ежедневно атакует российская армия, пытаясь захватить город, который держит оборону уже более года.
Источник: 57 отдельная мотопехотная бригада им. Костя Гордиенко, видео батареи артиллерийской разведки ARES 57 ОМПБр
Детали: От города остались только руины, а оккупанты до сих пор мечтают захватить их и чуть ли не ежедневно проводят безрезультатные штурмы.
На земле, в подвалах – россиян здесь ждет и уничтожает пехота. В небе – дежурят дроны.
"Волчанск изранен, но не покорен!", – подчеркивают военные.