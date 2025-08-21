Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Остались только руины: украинские бойцы показали, во что россияне превратили Волчанск

Валентина РоманенкоЧетверг, 21 августа 2025, 20:48
Остались только руины: украинские бойцы показали, во что россияне превратили Волчанск
скриншот

Силы обороны показали Волчанск Харьковской области, который практически ежедневно атакует российская армия, пытаясь захватить город, который держит оборону уже более года.

Источник: 57 отдельная мотопехотная бригада им. Костя Гордиенко, видео батареи артиллерийской разведки ARES 57 ОМПБр

Детали: От города остались только руины, а оккупанты до сих пор мечтают захватить их и чуть ли не ежедневно проводят безрезультатные штурмы.

Реклама:

На земле, в подвалах – россиян здесь ждет и уничтожает пехота. В небе – дежурят дроны.

"Волчанск изранен, но не покорен!", – подчеркивают военные.

Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
РФ заявила о выходе из арбитража с Украиной по захвату моряков в Керченском проливе
Участники боевых действий смогут получить дополнительные 14 дней отпуска – закон подписан
"Дело Роттердам+": Суд освободил от ответственности экс-главу НКРЭКУ Кривенко
Ипотека под 0%: для кого планируют расширить программу "еОселя"
фотоТрамп заявил, что Украине для победы нужно было разрешение нападать на РФ
Ограничивает саботаж декоммунизации: Рада приняла закон об основах политики нацпамяти
Все новости...
Харьковская область
В России сменили командующего, который отвечает за Харьковское и Курское направления
Российский FPV-дрон ударил в гражданское авто и убил мужчину и женщину в Харьковской области
Оккупанты попали в частный дом в Харьковской области: среди пострадавших есть дети
Последние новости
22:47
Новости экономики 21 августа: последствия атаки РФ, ипотечную госпрограмму "еОселя" расширят
22:38
В центре Киева 22 августа ограничат движение из-за визитов иностранных делегаций
22:27
Каськив стремится построить масштабный курорт в Закарпатье и обсуждает это с Львочкиным – Bihus.Info
22:19
Трамп говорит, что ситуация с миром в Украине может проясниться "в течение двух недель"
22:14
Как долго люди способны задерживать воздух под водой и что им в этом помогает: 3 истории рекордсменов
21:53
Экс-глава МИД Литвы: атакой на американский завод РФ открыто унижает США
21:43
Атака РФ на американский завод: количество пострадавших в Мукачево возросло до 23
21:40
Вышел трейлер фильма о зомби "Каховский объект"
21:23
фотоВ Нигерии производят гиперреалистические протезы
21:23
РФ заявила о выходе из арбитража с Украиной по захвату моряков в Керченском проливе
Все новости...
Реклама:
Реклама: