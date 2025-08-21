Усі розділи
Ексчиновник оборонки навиписував собі "за заслуги" премій і доплат на 700 тисяч – прокуратура

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 серпня 2025, 23:06
оголошення підозри. фото прокуратури

Підозру оголосили колишньому виконувачу обов’язків генерального директора одного з оборонних підприємств, який безпідставно нарахував собі премій та доплат на понад 700 тисяч гривень.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: Його дії кваліфіковано як зловживання службовим становищем,  тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки інтересам підприємства (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, що чоловік, який тимчасово обіймав посаду виконувача обов’язків генерального директора держпідприємства, півтора року безпідставно нараховував та виплачував собі премії та надбавки, які не передбачені урядовою постановою, що регулює оплату праці керівників таких підприємств.

Так, посадовець нараховував собі виплати "за вагомий внесок в розвиток підприємства", "за сумлінне виконання службових обов’язків, багаторічну працю" тощо. Водночас урядова постанова містить вичерпний перелік доплат, надбавок та премій, які можна виплачувати керівникам держпідприємств.

Внаслідок таких дій підозрюваного державному бюджету завдано понад 700 тис. грн збитків, зазначають у прокуратурі.

