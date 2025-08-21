Все разделы
Экс-чиновник оборонки выписал себе "за заслуги" премий и доплат на 700 тысяч – прокуратура

Валентина РоманенкоЧетверг, 21 августа 2025, 23:06
Подозрение объявили бывшему исполняющему обязанности генерального директора одного из оборонных предприятий, который безосновательно начислил себе премий и доплат на сумму более 700 тысяч гривен.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: Его действия квалифицированы как злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия для интересов предприятия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

По данным следствия, мужчина, временно занимавший должность исполняющего обязанности генерального директора госпредприятия, полтора года безосновательно начислял и выплачивал себе премии и надбавки, не предусмотренные правительственным постановлением, регулирующим оплату труда руководителей таких предприятий.

Так, чиновник начислял себе выплаты "за весомый вклад в развитие предприятия", "за добросовестное выполнение служебных обязанностей, многолетний труд" и т. п. В то же время правительственное постановление содержит исчерпывающий перечень доплат, надбавок и премий, которые можно выплачивать руководителям госпредприятий.

В результате таких действий подозреваемого государственному бюджету нанесен ущерб в размере более 700 тыс. грн, отмечают в прокуратуре.

Киевкоррупцияпрокуратура
