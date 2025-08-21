Генштаб: На фронті було 116 боїв, на Покровському напрямку знешкоджено 107 окупантів

Від початку доби на фронті відбулося 116 бойових зіткнень, найбільше штурмів зафіксовано на Покровському напрямку.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу

Деталі: Противник завдав двох ракетних ударів 43 ракетами та 49 авіаційних ударів, скинувши 70 керованих авіаційних бомб. Також використав для ударів 1850 дронів-камікадзе та здійснив 3876 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 29 наступальних дій.

За попередніми даними, Сили оборони знешкодили 107 окупантів, з яких 71 – безповоротно.

Крім того повідомляється, що українські воїни знищили один пункт управління безпілотними літальними апаратами, один склад пально-мастильних матеріалів, 47 безпілотних літальних апаратів, шість одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, а також уразили дві ворожі гармати.