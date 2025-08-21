Генштаб: На фронте было 116 боев, на Покровском направлении уничтожено 107 оккупантов

С начала суток на фронте произошло 116 боевых столкновений, больше всего штурмов зафиксировано на Покровском направлении.

Источник: вечерняя сводка Генштаба

Детали: Противник нанес два ракетных удара 43 ракетами и 49 авиационных ударов, сбросив 70 управляемых авиационных бомб. Также использовал для ударов 1850 дронов-камикадзе и осуществил 3876 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении в течение дня враг осуществил 29 наступательных действий.

По предварительным данным, Силы обороны обезвредили 107 оккупантов, из которых 71 – безвозвратно.

Кроме того, сообщается, что украинские воины уничтожили один пункт управления беспилотными летательными аппаратами, один склад горюче-смазочных материалов, 47 беспилотных летательных аппаратов, шесть единиц автомобильной и две единицы специальной техники, а также поразили две вражеские пушки.