Іван Д'яконовП'ятниця, 22 серпня 2025, 01:06
Росія завербувала щонайменше 122 громадян Туркменістану для війни проти України в 2025 році
Фото: Getty Images

З початку 2025 року щонайменше 122 громадян Туркменістану підписали контракти з міністерством оборони РФ та були відправлені воювати проти України. 

Джерело: проєкт "Хочу жить"

Деталі: В проєкті зазначають, що, попри намагання влади Туркменістану обмежити вербування своїх громадян, росіяни продовжують набирати туркменів до штурмових підрозділів.

Дослівно: "Варто зазначити, що хоча з Туркменістану виявлено найменшу кількість ідентифікованих найманців серед країн Центральної Азії, починаючи з 2023 року щорічні темпи їх вербування тільки зростають. Для цього Росія активно торгує своїм громадянством, видаючи його кожному, хто погоджується підписати контракт і відправитися помирати в спробі захопити безіменну лісопосадку десь в Україні. Гроші і громадянство Росії залишаються головними мотивами для найманців".

Деталі: У проєкті наголошують, що іноземців найчастіше відправляють безпосередньо на передову. Всі вони потрапляють у штурмову піхоту і першими беруть участь у так званих "м’ясних штурмах".

Довідково: "Хочу жить" – український державний проєкт, покликаний допомогти військовим армії РФ та Білорусі безпечно здатися в полон. Проєкт було запущено у вересні 2022 року Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, що діє за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки.

Туркменістанросійсько-українська війнанайманці
