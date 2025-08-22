Россия завербовала не менее 122 граждан Туркменистана для войны против Украины в 2025 году

С начала 2025 года не менее 122 граждан Туркменистана подписали контракты с Министерством обороны РФ и были отправлены воевать против Украины.

Источник: проект "Хочу жить"

Детали: В проекте отмечают, что, несмотря на попытки властей Туркменистана ограничить вербовку своих граждан, россияне продолжают набирать туркменов в штурмовые подразделения.

Дословно: "Стоит отметить, что хотя из Туркменистана выявлено наименьшее количество идентифицированных наемников среди стран Центральной Азии, начиная с 2023 года ежегодные темпы их вербовки только растут. Для этого Россия активно торгует своим гражданством, выдавая его каждому, кто соглашается подписать контракт и отправиться умирать в попытке захватить безымянную лесопосадку где-то в Украине. Деньги и гражданство России остаются главными мотивами для наемников".

Детали: В проекте отмечают, что иностранцев чаще всего отправляют непосредственно на передовую. Все они попадают в штурмовую пехоту и первыми участвуют в так называемых "мясных штурмах".

Справочно: "Хочу жить" — украинский государственный проект, призванный помочь военным армии РФ и Беларуси безопасно сдаться в плен. Проект был запущен в сентябре 2022 года Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, действующим при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки.