Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США запровадили нові санкції проти іранського "тіньового флоту", який постачав нафту до Китаю

Іван Д'яконовП'ятниця, 22 серпня 2025, 04:00
США запровадили нові санкції проти іранського тіньового флоту, який постачав нафту до Китаю
ілюстративне фото: Getty Images

Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про розширення санкцій проти міжнародної мережі компаній та суден "тіньового флоту" Ірану, які забезпечували незаконне транспортування нафти до Китаю.

Джерело: Міністерствj фінансів США

Деталі: Згідно з повідомленням, OFAC запровадила санкції проти громадянина Греції Антоніоса Маргарітіса, його мережі компаній та майже десятка суден, що входять до так званого "тіньового флоту" Ірану. За даними відомства, Маргарітіс "використав свій багаторічний досвід роботи в судноплавній галузі для незаконного сприяння транспортуванню та продажу іранської нафти". 

Реклама:

"Сьогоднішні заходи проти Маргарітіса та його мережі послаблюють здатність Тегерана фінансувати свої програми з розробки передових озброєнь, підтримувати терористичні угруповання та загрожувати безпеці наших військ і союзників", – заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

OFAC встановило, що Маргарітіс контролює низку компаній, зокрема Marant Shipping and Trading SA, Square Tanker Management Ltd., Comford Management SA та United Chartering SA, зареєстрованих у Греції та на Маршаллових островах. Вони організовували переміщення іранських вантажів навіть після того, як частина суден потрапила під санкції. Також під обмеження потрапила компанія Cristobal Marine Corp., пов’язана з його мережею.

Крім того, під санкції потрапили:

РЕКЛАМА:
  • Ozarka Shipping – FZCO (ОАЕ) експлуатувала судна VICTORY ARI, SONDOS (під прапором Антигуа і Барбуди) та KATSUYA (прапор Гамбії);
  • Changbai Glory Shipping Limited (Маршаллові острови) володіє судном LAFIT (прапор Ліберії);
  • Regal Liberty Limited (Британські Віргінські острови) контролює судно GIANT (прапор Гонконгу);
  • Гонконзькі компанії U Beacon Shipping Co., Limited та Hong Kong Hangshun Shipping Limited є власниками суден ADELINE G та KONGM (прапор Панами);
  • Ares Shipping Limited (Гонконг) володіє судном ARES.

Відповідно до законодавства Сполучених Штатів, усе майно та частки у власності підсанкційних осіб, що знаходяться у США або під контролем американських громадян, підлягають блокуванню. Заборонено також будь-які транзакції за їхньої участі, якщо інше не дозволено OFAC.

санкціїІранСШАнафта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
США зупинили обмін розвідданими про російсько-українські переговори з найближчими союзниками – ЗМІ
відеоСили безпілотних систем ЗСУ вдарили по НПС "Унеча" в Брянській області РФ – Мадяр
Каськів прагне звести масштабний курорт на Закарпатті і обговорює це з Львочкіним – Bihus.Info
Трамп уже заговорив, що ситуація з миром в Україні може прояснитися "за два тижні"
РФ заявила про вихід з арбітражу з Україною через захоплення моряків у Керченській протоці
Учасники бойових дій зможуть отримати додаткові 14 днів відпустки – закон підписано
Усі новини...
санкції
10 млн дронів на рік: Україна запропонувала США угоду на $50 млрд – Зеленський
Британія та ЄС готують санкції проти Росії на випадок відмови Путін від переговорів – ЗМІ
Президент Євроради назвав пріоритетом припинення вогню РФ і пригрозив посилити санкції
Останні новини
05:57
Трамп звільнив старшого аналітика ЦРУ з питань Росії – ЗМІ
04:00
США запровадили нові санкції проти іранського "тіньового флоту", який постачав нафту до Китаю
03:04
Суд Нью-Йорка скасував півмільярдний штраф для Трампа у справі про шахрайство
02:20
США зупинили обмін розвідданими про російсько-українські переговори з найближчими союзниками – ЗМІ
02:10
У Німеччині жінка знайшла удава завдовжки 2,5 метри у власному саду
01:06
Росія завербувала щонайменше 122 громадян Туркменістану для війни проти України в 2025 році
01:05
Художниця перетворила Київський вокзал на майстерню, щоб створити гігантську картину з ескалатором
00:33
відеоСили безпілотних систем ЗСУ вдарили по НПС "Унеча" в Брянській області РФ – Мадяр
23:52
Литва викликала главу посольства РФ через масований обстріл України
23:50
Застосунок Duolingo втрапив у скандал, бо назвав Джоан Роулінг "злою"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: