США ввели новые санкции против иранского "теневого флота", который поставлял нефть в Китай

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о расширении санкций против международной сети компаний и судов "теневого флота" Ирана, которые обеспечивали незаконную транспортировку нефти в Китай.

Источник: Министерство финансов США

Детали: Согласно сообщению, OFAC ввело санкции против гражданина Греции Антониоса Маргаритиса, его сети компаний и почти десятка судов, входящих в так называемый "теневой флот" Ирана. По данным ведомства, Маргаритис "использовал свой многолетний опыт работы в судоходной отрасли для незаконного содействия транспортировке и продаже иранской нефти".

"Сегодняшние меры против Маргаритиса и его сети ослабляют способность Тегерана финансировать свои программы по разработке передовых вооружений, поддерживать террористические группировки и угрожать безопасности наших войск и союзников", – заявил министр финансов Скотт Бессент.

OFAC установило, что Маргаритис контролирует ряд компаний, в частности Marant Shipping and Trading SA, Square Tanker Management Ltd., Comford Management SA и United Chartering SA, зарегистрированных в Греции и на Маршалловых островах. Они организовывали перемещение иранских грузов даже после того, как часть судов попала под санкции. Также под ограничения попала компания Cristobal Marine Corp., связанная с его сетью.

Кроме того, под санкции попали:

Ozarka Shipping – FZCO (ОАЭ) эксплуатировала суда VICTORY ARI, SONDOS (под флагом Антигуа и Барбуды) и KATSUYA (флаг Гамбии);

Changbai Glory Shipping Limited (Маршалловы острова) владеет судном LAFIT (флаг Либерии);

Regal Liberty Limited (Британские Виргинские острова) контролирует судно GIANT (флаг Гонконга);

Гонконгские компании U Beacon Shipping Co., Limited и Hong Kong Hangshun Shipping Limited являются владельцами судов ADELINE G и KONGM (флаг Панамы);

Ares Shipping Limited (Гонконг) владеет судном ARES.

В соответствии с законодательством Соединенных Штатов, все имущество и доли в собственности подсанкционных лиц, находящихся в США или под контролем американских граждан, подлежат блокированию. Запрещены также любые транзакции с их участием, если иное не разрешено OFAC.