Китай заявив про підтримку Індії у протистоянні тарифам Трампа
Посол Китаю в Індії Сюй Фэйхун заявив, що Пекін твердо стоятиме на боці Нью-Делі у суперечці зі Сполученими Штатами щодо підвищених мит.
Джерело: Bloomberg
Деталі: Повідомляється, що китайський посол під час виступу в Нью-Делі заявив, що Китай рішуче виступає проти американських мит на індійські товари. Він наголосив, що Пекін готовий підтримати Індію у відстоюванні багатосторонньої торговельної системи, заснованої на правилах Світової організації торгівлі.
"Сполучені Штати наклали на Індію мита в розмірі до 50% і навіть погрожують ще більшими. Китай рішуче проти цього. Китай буде твердо стояти на боці Індії", – заявив дипломат.
Дослівно: "Коментарі дипломата пролунали на тлі поступового потепління відносин між двома азіатськими конкурентами. Цього тижня Китай і Індія домовилися розглянути можливість демаркації спірної ділянки кордону під час першого за три роки візиту міністра закордонних справ Китаю Ван Ї до Нью-Делі".
Деталі: Виступ Сюя відбувся на панельній дискусії, присвяченій майбутньому саміту Шанхайської організації співробітництва, який відбудеться наприкінці серпня в китайському місті Тяньцзінь. Очікується, що на полях саміту прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Це стане першим візитом Моді до Китаю за останні сім років.
Китайський посол різко розкритикував Вашингтон, заявивши, що США використовують мита як "козир для вимагання надмірно високих цін від різних країн", попри власну вигоду від вільної торгівлі.
"Перед обличчям таких дій мовчання або компроміс лише підбадьорюють агресора", – сказав він.
Сюй також зазначив, що країни Глобального Півдня очікують більшої співпраці між Китаєм та Індією, аби допомогти державам, що розвиваються, подолати економічні труднощі.
Пізніше дипломат повторив свої заяви в дописі у соцмережі X, подякувавши тим, "хто давно піклується і підтримує відносини між Китаєм та Індією".
Передісторія:
- Президент США Дональд Трамп в серпні оголосив про додаткове 25% мито на індійські товари як покарання за закупівлі російської нафти Нью-Делі, що збільшило загальний розмір додаткових мит, оголошених з моменту його вступу на посаду, до 50%.
- Раніше Трамп заявляв, що мита тиснуть на очільника Кремля Владіміра Путіна, щоб той погодився працювати над припиненням війни в Україні, але не наважився ввести подібні мита на Китай за його закупівлі російської нафти.
- Індія різко розкритикувала Сполучені Штати та Європейський Союз, заявивши, що вони несправедливо виокремлюють її через закупівлі російської нафти, хоча самі начебто ведуть активну торгівлю з Москвою попри війну в Україні.