Китай заявил о поддержке Индии в противостоянии тарифам Трампа

Иван ДьяконовПятница, 22 августа 2025, 06:52
Китай заявил о поддержке Индии в противостоянии тарифам Трампа
Фото: Getty Images

Посол Китая в Индии Сюй Фэйхун заявил, что Пекин будет твердо стоять на стороне Нью-Дели в споре с Соединенными Штатами по поводу повышенных пошлин.

Источник: Bloomberg

Детали: Сообщается, что китайский посол во время выступления в Нью-Дели заявил, что Китай решительно выступает против американских пошлин на индийские товары. Он подчеркнул, что Пекин готов поддержать Индию в отстаивании многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации.

"Соединенные Штаты наложили на Индию пошлины в размере до 50% и даже угрожают еще большими. Китай решительно против этого. Китай будет твердо стоять на стороне Индии", – заявил дипломат.

Дословно: "Комментарии дипломата прозвучали на фоне постепенного потепления отношений между двумя азиатскими конкурентами. На этой неделе Китай и Индия договорились рассмотреть возможность демаркации спорного участка границы во время первого за три года визита министра иностранных дел Китая Ван И в Нью-Дели".

Детали: Выступление Сюя состоялось на панельной дискуссии, посвященной предстоящему саммиту Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в конце августа в китайском городе Тяньцзинь. Ожидается, что на полях саммита премьер-министр Индии Нарендра Моди встретится с лидером Китая Си Цзиньпином. Это станет первым визитом Моди в Китай за последние семь лет.

Китайский посол резко раскритиковал Вашингтон, заявив, что США используют пошлины как "козырь для вымогательства чрезмерно высоких цен от разных стран", несмотря на собственную выгоду от свободной торговли.

"Перед лицом таких действий молчание или компромисс только ободряют агрессора", – сказал он.

Сюй также отметил, что страны Глобального Юга ожидают большего сотрудничества между Китаем и Индией, чтобы помочь развивающимся государствам преодолеть экономические трудности.

Позже дипломат повторил свои заявления в посте в соцсети X, поблагодарив тех, "кто давно заботится и поддерживает отношения между Китаем и Индией".

Предыстория:

  • Президент США Дональд Трамп в августе объявил о дополнительных 25% пошлинах на индийские товары в качестве наказания за закупки российской нефти Нью-Дели, что увеличило общий размер дополнительных пошлин, объявленных с момента его вступления в должность, до 50%.
  • Ранее Трамп заявлял, что пошлины давят на главу Кремля Владимира Путина, чтобы тот согласился работать над прекращением войны в Украине, но не решился ввести подобные пошлины на Китай за его закупки российской нефти.
  • Индия резко раскритиковала Соединенные Штаты и Европейский Союз, заявив, что они несправедливо выделяют ее из-за закупок российской нефти, хотя сами якобы ведут активную торговлю с Москвой, несмотря на войну в Украине.

