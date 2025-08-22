У Чугуївській громаді лунали вибухи – росіяни пошкодили порожні склади

Уночі 22 серпня російські окупанти атакували Чугуївську громаду – били промисловому підприємству, яке наразі не працює.

Джерело: міський голова Чугуєва Галина Мінаєва у Facebook

Пряма мова мера: "Вночі Чугуївська громада знову опинилась під ударами ворожих безпілотників – усі ми чули їх зловісне завивання та жахливі звуки вибухів. Цього разу мішенню стало непрацююче промислове підприємство. Пошкоджені порожні складські будівлі".

Реклама:

Деталі: За словами Мінаєвої, інформація про постраждалих не надходила.