У Чугуївській громаді лунали вибухи – росіяни пошкодили порожні склади
П'ятниця, 22 серпня 2025, 07:22
Уночі 22 серпня російські окупанти атакували Чугуївську громаду – били промисловому підприємству, яке наразі не працює.
Джерело: міський голова Чугуєва Галина Мінаєва у Facebook
Пряма мова мера: "Вночі Чугуївська громада знову опинилась під ударами ворожих безпілотників – усі ми чули їх зловісне завивання та жахливі звуки вибухів. Цього разу мішенню стало непрацююче промислове підприємство. Пошкоджені порожні складські будівлі".
Деталі: За словами Мінаєвої, інформація про постраждалих не надходила.