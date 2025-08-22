Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Чугуевской общине раздались взрывы – россияне повредили пустые склады

Ирина БалачукПятница, 22 августа 2025, 07:22
В Чугуевской общине раздались взрывы – россияне повредили пустые склады
Фото из Facebook Галины Минаевой

Ночью 22 августа российские оккупанты атаковали Чугуевскую общину – били по промышленному предприятию, которое сейчас не работает.

Источник: городской голова Чугуева Галина Минаева в Facebook

Прямая речь мэра: "Ночью Чугуевская община снова оказалась под ударами вражеских беспилотников – все мы слышали их зловещее завывание и ужасные звуки взрывов. На этот раз мишенью стало неработающее промышленное предприятие. Повреждены пустые складские здания".

Реклама:

Детали: По словам Минаевой, информация о пострадавших не поступала.

Харьковская областьбеспилотникипожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоВ Мукачево вторые сутки тушат пожар после российского удара
США приостановили обмен разведданными о российско-украинских переговорах с ближайшими союзниками – СМИ
видеоСилы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по НПС "Унеча" в Брянской области РФ – Мадяр
Каськив стремится построить масштабный курорт в Закарпатье и обсуждает это с Левочкиным – Bihus.Info
Трамп говорит, что ситуация с миром в Украине может проясниться "в течение двух недель"
РФ заявила о выходе из арбитража с Украиной по захвату моряков в Керченском проливе
Все новости...
Харьковская область
Остались только руины: украинские бойцы показали, во что россияне превратили Волчанск
В России сменили командующего, который отвечает за Харьковское и Курское направления
Российский FPV-дрон ударил в гражданское авто и убил мужчину и женщину в Харьковской области
Последние новости
09:59
"Вернись живым" помог разработать патроны против FPV-дронов
09:50
Boeing ведет переговоры о продаже 500 самолетов Китаю
09:49
Морской дрон ГУР в бухте Новороссийска уничтожил 5 водолазов РФ, которые пытались его поднять
09:48
Учителя Польши объявили протест в день начала учебного года
09:43
Сьиярто снова жалуется, что нефтепровод "Дружба" не работает
09:24
Удар украинских БпЛА парализовал работу российского порта
09:23
Польша раскритиковала планы Израиля по строительству поселения на Западном берегу
09:14
Россияне атаковали Украину 55 дронами, 46 из них обезвредили
09:05
Владельцы Cybertruck судятся с Tesla из-за отсутствия обещанной модернизации
09:02
Хорватия зафиксировала рекордное количество туристов в 2025 году
Все новости...
Реклама:
Реклама: