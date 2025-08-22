В Чугуевской общине раздались взрывы – россияне повредили пустые склады

Ночью 22 августа российские оккупанты атаковали Чугуевскую общину – били по промышленному предприятию, которое сейчас не работает.

Источник: городской голова Чугуева Галина Минаева в Facebook

Прямая речь мэра: "Ночью Чугуевская община снова оказалась под ударами вражеских беспилотников – все мы слышали их зловещее завывание и ужасные звуки взрывов. На этот раз мишенью стало неработающее промышленное предприятие. Повреждены пустые складские здания".

Реклама:

Детали: По словам Минаевой, информация о пострадавших не поступала.