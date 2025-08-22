В Чугуевской общине раздались взрывы – россияне повредили пустые склады
Пятница, 22 августа 2025, 07:22
Ночью 22 августа российские оккупанты атаковали Чугуевскую общину – били по промышленному предприятию, которое сейчас не работает.
Источник: городской голова Чугуева Галина Минаева в Facebook
Прямая речь мэра: "Ночью Чугуевская община снова оказалась под ударами вражеских беспилотников – все мы слышали их зловещее завывание и ужасные звуки взрывов. На этот раз мишенью стало неработающее промышленное предприятие. Повреждены пустые складские здания".
Реклама:
Детали: По словам Минаевой, информация о пострадавших не поступала.