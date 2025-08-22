Сили оборони відбили 78 атак росіян на Покровському і Новопавлівському напрямках – Генштаб

Минулої доби на фронті було зафіксовано 157 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація спостерігається на Покровському і Новопавлівському напрямку, які росіяни штурмували 78 разів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили чотири атаки загарбників. Також ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, застосувавши при цьому 17 керованих авіаційних бомб, та здійснив 252 обстріли, шість із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів марно намагався просунутися поблизу населених пунктів Синельникове, Вовчанськ, Хатнє, Амбарне, Западне та в напрямку Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку сталося 24 бойові зіткнення. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Діброва, Зарічне, Торське та в бік Ямполя.

На Сіверському напрямку наші війська відбили п’ять атак противника у районах Серебрянки, Виїмки, Григорівки, Сіверська та Федорівки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив шість атак, у районі Білої Гори та у бік Предтечиного.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог шість разів атакував українські підрозділи оборонців у районах Олександро-Калинового, Плещіївки, Софіївки, Полтавки та Торецька.

На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Сухецьке, Горіхове, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Новопавлівка, Муравка, Новоукраїнка, Затишок, Котлине, Удачне, Лисівка, Дачне.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 35 атак загарбників у районах населених пунктів Воскресенка, Запорізьке, Темирівка, Зелене Поле, Толстой, Лісне, Ольгівське та у напрямку населених пунктів Комишуваха, Філія.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи двічі намагалися просунутися уперед – успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.