Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сили оборони відбили 78 атак росіян на Покровському і Новопавлівському напрямках – Генштаб

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 22 серпня 2025, 08:15
Сили оборони відбили 78 атак росіян на Покровському і Новопавлівському напрямках – Генштаб
фото: getty images

Минулої доби на фронті було зафіксовано 157 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація спостерігається на Покровському і Новопавлівському напрямку, які росіяни штурмували 78 разів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили чотири атаки загарбників. Також ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, застосувавши при цьому 17 керованих авіаційних бомб, та здійснив 252 обстріли, шість із яких – із реактивних систем залпового вогню.

Реклама:

На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів марно намагався просунутися поблизу населених пунктів Синельникове, Вовчанськ, Хатнє, Амбарне, Западне та в напрямку Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку сталося 24 бойові зіткнення. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Діброва, Зарічне, Торське та в бік Ямполя.

РЕКЛАМА:

На Сіверському напрямку наші війська відбили п’ять атак противника у районах Серебрянки, Виїмки, Григорівки, Сіверська та Федорівки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив шість атак, у районі Білої Гори та у бік Предтечиного.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог шість разів атакував українські підрозділи оборонців у районах Олександро-Калинового, Плещіївки, Софіївки, Полтавки та Торецька.

На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Сухецьке, Горіхове, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Новопавлівка, Муравка, Новоукраїнка, Затишок, Котлине, Удачне, Лисівка, Дачне.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 35 атак загарбників у районах населених пунктів Воскресенка, Запорізьке, Темирівка, Зелене Поле, Толстой, Лісне, Ольгівське та у напрямку населених пунктів Комишуваха, Філія.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи двічі намагалися просунутися уперед – успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Збройні силиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відео У Мукачеві другу добу гасять пожежу після російського удару
США зупинили обмін розвідданими про російсько-українські переговори з найближчими союзниками – ЗМІ
відеоСили безпілотних систем ЗСУ вдарили по НПС "Унеча" в Брянській області РФ – Мадяр
Каськів прагне звести масштабний курорт на Закарпатті і обговорює це з Льовочкіним – Bihus.Info
Трамп уже заговорив, що ситуація з миром в Україні може прояснитися "за два тижні"
РФ заявила про вихід з арбітражу з Україною через захоплення моряків у Керченській протоці
Усі новини...
Збройні сили
Учасники бойових дій зможуть отримати додаткові 14 днів відпустки – закон підписано
Виробник танків Leopard 2 розширює присутність в Україні
Посадовець ТЦК обіцяв за хабар вивезти військового з місця ведення служби – НПУ
Останні новини
09:59
"Повернись живим" допоміг розробити набої проти FPV-дронів
09:50
Boeing веде переговори про продаж 500 літаків Китаю
09:49
Морський дрон ГУР у бухті Новоросійська знищив 5 водолазів РФ, які намагались його підняти
09:48
Вчителі Польщі оголосили протест у день початку навчального року
09:43
Сійярто знову скаржиться, що нафтопровід "Дружба" не працює
09:24
Удар українських БпЛА паралізував роботу російського порту
09:23
Польща розкритикувала плани Ізраїлю щодо побудови поселення на Західному березі
09:14
Росіяни атакували Україну 55 дронами, 46 з них знешкодили
09:05
Власники Cybertruck судяться з Tesla через відсутність обіцяної модернізації
09:02
Хорватія зафіксувала рекордну кількість туристів у 2025 році
Усі новини...
Реклама:
Реклама: