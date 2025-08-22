Силы обороны отразили 78 атак россиян на Покровском и Новопавловском направлениях – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 157 боевых столкновений, самая горячая ситуация наблюдается на Покровском и Новопавловском направлениях, которые россияне штурмовали 78 раз.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отразили четыре атаки захватчиков. Также враг нанес девять авиационных ударов, применив при этом 17 управляемых авиационных бомб, и осуществил 252 обстрела, шесть из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз тщетно пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Синельниково, Волчанск, Хатное, Амбарное, Западное и в направлении Колодезного.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки и Купянска.

На Лиманском направлении произошло 24 боевых столкновения. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Диброва, Заречное, Торское и в сторону Ямполя.

На Северском направлении наши войска отбили пять атак противника в районах Серебрянки, Выемки, Григоровки, Северска и Федоровки.

На Краматорском направлении враг совершил шесть атак, в районе Белой Горы и в сторону Предтечиного.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг шесть раз атаковал украинские подразделения защитников в районах Александро-Калинового, Плещеевки, Софиевки, Полтавки и Торецка.

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 43 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Никаноровка, Новоекономичное, Николаевка, Родинское, Сухецкое, Ореховое, Миролюбовка, Червоный Лиман, Проминь, Покровск, Зверовое, Новопавловка, Муравка, Новоукраинка, Затишье, Котлино, Удачное, Лесовка, Дачное.

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 35 атак захватчиков в районах населенных пунктов Воскресенка, Запорожское, Темировка, Зеленое Поле, Толстой, Лесное, Ольговское и в направлении населенных пунктов Комышуваха, Филия.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения дважды пытались продвинуться вперед – успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.