До України повернули 65 громадян, яких РФ депортувала на кордон Грузії

Міністерство закордонних справ організувало повернення до України 65 громадян з буферної зони на російсько-грузинському кордоні, серед яких 10 жінок та 8 важкохворих осіб.

Джерело: глава МЗС Андрій Сибіга, глава МВС Ігор Клименко, "Європейська правда"

Деталі: У МЗС наголосили, що всі вони перебували в грузинському пункті пропуску "Даріалі" фактично в умовах гуманітарної кризи, створеної діями Росії.

"Українські дипломати та консули докладали всіх зусиль для повернення громадян і покращення умов їхнього перебування на кордоні, зокрема із залученням міжнародних організацій", – зазначив він.

Клименко нагадав, що громадян України, частина з яких відбувала терміни покарання, частина вважалися зниклими безвісти, росіяни доставили у буферну зону на прикордонному пункті з Грузією без документів, засобів для існування, достатнього харчування та медичної допомоги. За словами очільника МВС, фактично українців кинули напризволяще.

Як зазначив Сибіга, упродовж 21-22 серпня завдяки спільним зусиллям вдалося успішно повернути чергову велику групу українців з Грузії через територію Молдови.

Він нагадав, що у попередні місяці МЗС України вже організувало повернення загалом 44 громадян. Відтак загальна кількість українців, яких вдалося повернути з пункту пропуску "Даріалі" за попередні місяці склала 109 людей.

Міністерство закордонних справ у взаємодії з посольствами України в Грузії та Молдові, причетними українськими відомствами, грузинською та молдовською сторонами продовжує працювати над поверненням решти громадян, які висловлюють бажання бути репатрійованими до України.

