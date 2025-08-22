Усі розділи
До України повернули 65 громадян, яких РФ депортувала на кордон Грузії

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 22 серпня 2025, 08:59
До України повернули 65 громадян, яких РФ депортувала на кордон Грузії
фото: Сибіга у Facebook

Міністерство закордонних справ організувало повернення до України 65 громадян з буферної зони на російсько-грузинському кордоні, серед яких 10 жінок та 8 важкохворих осіб.

Джерело: глава МЗС Андрій Сибіга, глава МВС Ігор Клименко, "Європейська правда"

Деталі: У МЗС наголосили, що всі вони перебували в грузинському пункті пропуску "Даріалі" фактично в умовах гуманітарної кризи, створеної діями Росії.

"Українські дипломати та консули докладали всіх зусиль для повернення громадян і покращення умов їхнього перебування на кордоні, зокрема із залученням міжнародних організацій", – зазначив він.

Клименко нагадав, що громадян України, частина з яких відбувала терміни покарання, частина вважалися зниклими безвісти, росіяни доставили у буферну зону на прикордонному пункті з Грузією без документів, засобів для існування, достатнього харчування та медичної допомоги. За словами очільника МВС, фактично українців кинули напризволяще.

Як зазначив Сибіга, упродовж 21-22 серпня завдяки спільним зусиллям вдалося успішно повернути чергову велику групу українців з Грузії через територію Молдови. 

Він нагадав, що у попередні місяці МЗС України вже організувало повернення загалом 44 громадян. Відтак загальна кількість українців, яких вдалося повернути з пункту пропуску "Даріалі" за попередні місяці склала 109 людей. 

Міністерство закордонних справ у взаємодії з посольствами України в Грузії та Молдові, причетними українськими відомствами, грузинською та молдовською сторонами продовжує працювати над поверненням решти громадян, які висловлюють бажання бути репатрійованими до України.

Передісторія:

  • З другої половини червня Росія суттєво активізувала депортацію українських громадян через кордон із Грузією, що спричинило гуманітарну кризу в буферній зоні пункту пропуску "Даріалі", деякі українці оголосили про початок голодування.
  • Про проблему застряглих на кордоні РФ та Грузії депортованих громадян України час від часу пишуть правозахисні ініціативи та ЗМІ. 
  • На початку серпня у посольстві України в Грузії заявили, що вжили заходів, аби забезпечити громадян України, які застрягли в буферній зоні на грузинському кордоні, продуктами харчування, предметами першої необхідності та медицини.

