В Украину вернули 65 граждан, которых РФ депортировала на границу Грузии

Министерство иностранных дел организовало возвращение в Украину 65 граждан из буферной зоны на российско-грузинской границе, среди которых 10 женщин и 8 тяжелобольных лиц.

Источник: глава МИД Андрей Сибига, глава МВД Игорь Клименко, "Европейская правда"

Детали: В МИД подчеркнули, что все они находились в грузинском пункте пропуска "Дариали" фактически в условиях гуманитарного кризиса, созданного действиями России.

"Украинские дипломаты и консулы прилагали все усилия для возвращения граждан и улучшения условий их пребывания на границе, в частности с привлечением международных организаций", – отметил он.

Клименко напомнил, что граждан Украины, часть из которых отбывала сроки наказания, часть считались пропавшими без вести, россияне доставили в буферную зону на пограничном пункте с Грузией без документов, средств к существованию, достаточного питания и медицинской помощи. По словам главы МВД, фактически украинцев бросили на произвол судьбы.

Как отметил Сибига, в течение 21-22 августа благодаря совместным усилиям удалось успешно вернуть очередную большую группу украинцев из Грузии через территорию Молдовы.

Он напомнил, что в предыдущие месяцы МИД Украины уже организовало возвращение в общей сложности 44 граждан. Таким образом, общее количество украинцев, которых удалось вернуть из пункта пропуска "Дариали" за предыдущие месяцы, составило 109 человек.

Министерство иностранных дел во взаимодействии с посольствами Украины в Грузии и Молдове, причастными украинскими ведомствами, грузинской и молдавской сторонами продолжает работать над возвращением остальных граждан, которые выражают желание быть репатриированными в Украину.

