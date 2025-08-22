Усі розділи
Росіяни атакували Україну 55 дронами, 46 з них знешкодили

Ірина БалачукП'ятниця, 22 серпня 2025, 09:14
Росіяни атакували Україну 55 дронами, 46 з них знешкодили
Збитий російський "Шахед". Фото Повітряних сил ЗСУ

Від вечора 21 серпня російські окупанти атакували Україну 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 46 дронів вдалося знешкодити, але є і влучання.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 4 локаціях".

Деталі: Загарбники запускали свої дрони з напрямків російських міст Шаталово, Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ, а також з Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Повітряні сили ЗСУ
