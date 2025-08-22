Все разделы
Россияне атаковали Украину 55 дронами, 46 из них обезвредили

Ирина БалачукПятница, 22 августа 2025, 09:14
Сбитый российский "Шахед". Фото Воздушных сил ВСУ

С вечера 21 августа российские оккупанты атаковали Украину 55 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 46 дронов удалось обезвредить, но есть и попадания.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 46 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 4 локациях".

Детали: Захватчики запускали свои дроны из направлений российских городов Шаталово, Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Воздушные силы ВСУбеспилотники
