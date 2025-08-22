Усі розділи
Сійярто знову скаржиться, що нафтопровід "Дружба" не працює

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко П'ятниця, 22 серпня 2025, 09:43
Сійярто знову скаржиться, що нафтопровід Дружба не працює
фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Петер Сійярто втретє заявив про атаку на нафтопровід "Дружба", внаслідок чого постачання російської нафти до його країни знову зупинено.

Джерело: Сійярто у Facebook, "Європейська правда"

Деталі: Вранці 22 серпня Сійярто заявив, що вночі Угорщина отримала повідомлення, що нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні "вже втретє за короткий час зазнав нападу". 

"Поставки нафти до Угорщини знову зупинено! Це черговий напад на енергетичну безпеку нашої країни. Це чергова спроба втягнути нас у війну", – заявив він.

Сійярто у своєму дописі наголосив, що Угорщина продовжить "всіма силами підтримувати мирні зусилля та захищати національні інтереси".

Нагадаємо, у ніч проти 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України разом з іншими силами оборони уразили нафтоперекачувальну станцію "Нікольське" в Тамбовській області Росії.

Сійярто після цього натякнув на можливе припинення постачання електроенергії з Угорщини в Україну попри те, що такі постачання здійснюються на комерційних засадах.

Європейська комісія своєю чергою заявила, що українська атака на нафтопровід "Дружба" не впливає на постачання нафти до Угорщини та Словаччини, незважаючи на скарги Будапешта в бік Києва.

Ввечері 19 серпня Сійярто заявив про відновлення постачання російської нафти до його країни трубопроводом "Дружба".

Читайте також: Зірвати Орбана з гачка Кремля: як змусити Угорщину відмовитися від російської нафти.

УгорщинанафтаРосіяУкраїна
