Сьиярто снова жалуется, что нефтепровод "Дружба" не работает

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоПятница, 22 августа 2025, 09:43
Сьиярто снова жалуется, что нефтепровод Дружба не работает
фото: Getty Images

Министр иностранных дел Петер Сийярто в третий раз заявил об атаке на нефтепровод "Дружба", в результате чего поставки российской нефти в его страну снова остановлены.

Источник: Сийярто в Facebook, "Европейская правда"

Детали: Утром 22 августа Сийярто заявил, что ночью Венгрия получила сообщение, что нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе "уже в третий раз за короткое время подвергся нападению".

"Поставки нефти в Венгрию снова остановлены! Это очередное нападение на энергетическую безопасность нашей страны. Это очередная попытка втянуть нас в войну", – заявил он.

Сийярто в своем посте отметил, что Венгрия продолжит "всеми силами поддерживать мирные усилия и защищать национальные интересы".

Напомним, в ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины вместе с другими силами обороны поразили нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области России.

Сийярто после этого намекнул на возможное прекращение поставок электроэнергии из Венгрии в Украину, несмотря на то, что такие поставки осуществляются на коммерческой основе.

Европейская комиссия в свою очередь заявила, что украинская атака на нефтепровод "Дружба" не влияет на поставки нефти в Венгрию и Словакию, несмотря на жалобы Будапешта в сторону Киева.

Вечером 19 августа Сийярто заявил о возобновлении поставок российской нефти в его страну по трубопроводу "Дружба".

Читайте также: Сорвать Орбана с крючка Кремля: как заставить Венгрию отказаться от российской нефти.

ВенгриянефтьРосcияУкраина
