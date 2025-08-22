Морський дрон ГУР у бухті Новоросійська знищив 5 водолазів РФ, які намагались його підняти

Головне управління розвідки повідомило про знищення п’ятьох елітних російських водолазів у бухті Новоросійська, які намагалися підняти некерований український морський безпілотник з бухти для дослідження.

Джерело: повідомлення ГУР

Дослівно: "Літній гуркіт у Новоросійску ― під час операції ГУР МО України у Чорному морі один з ударних морських дронів прорвався до бухти новоросійска, де держава-агресор Росія зберігає залишки великих кораблів свого Чорноморського флоту".

Деталі: Повідомляється, що через дію засобів РЕБ морський дрон втратив зв’язок з пунктом керування і почав дрейфувати. Його російське командування наказало підняти з бухти для дослідження.

Виконувати завдання послали групу з п’ятьох елітних водолазів-розвідників з підрозділу підводних диверсійних сил і засобів (ПДСЗ), на забезпечення якого найкращим оснащенням виділяються значні ресурси.

Під час маніпуляцій з українським морським дроном він здетонував, внаслідок чого всі п’ятеро російських водолазів були знищені.

"Серед особового складу російського флоту, який базується у новоросійску, лунає гостре невдоволення безглуздим "мʼясним" наказом командування дістати український морський дрон, що призвело до ліквідації елітної групи", - говориться у повідомленні ГУР.